Mensaje para Uruguay: ojo con este Cristiano

En Madrid deliran de felicidad. ¿Cómo no hacerlo? Se preguntan de qué planeta vino. Aseguran que ya se ganó el cielo. Están convencidos que no tiene fin. Colocan a su formidable chilena por Champions League y ante la Juventus entre las diez mejores de la historia.



En Portugal disfrutan que en el mundo entero se hablen maravillas de su gran estrella. Hacen cálculos del salto que dio para impactar a la pelota y se entusiasman con el nivel que está mostrando cuando faltan nada más que 71 días para el inicio de la Copa del Mundo.



Cristiano Ronaldo, el hombre de los récords. Este jugador que hasta motivó un destaque de LeBron James en su cuenta de Instagram, quien escribió: "¿¡No estás entretenido!? Cristiano, eso no es ni justo. ¡Impresionante!”, tiene grandes posibilidades de ser adversario de Uruguay en la Copa del Mundo.



Para que este cruce se origine uno de los dos deberá ganar su llave y el otro terminar segundo en la suya. Y como eso puede terminar sucediendo, no está mal empezar a mirar de reojo el actual potencial del equipo que llegará a la gran cita de Rusia con un gran antecedente: es el vigente campeón de Europa.



Para empezar, el escenario más relevante es que cualquier aspiración de éxito que tenga Portugal pasa en una inmensa medida por lo que haga este enemigo público número uno de cualquier adversario. Los actuales números de Cristiano Ronaldo meten tanto escalofrío como los que supo tener en el pasado para ganarse alguna de las cuatro Botas de Oro.

Que hoy se encuentre a una distancia considerable en la lucha por ese título que se concede en Europa no significa que haya descendido en su nivel. Por el contrario, en el terreno más complicado, en la competencia más exigente de todas, donde el Real Madrid demuestra que es un grande de verdad, CR7 luce como gigante.​



Así lo reflejan los números de este prodigio que no da tregua. Van 14 goles en la actual Champions League, marcando en diez partidos consecutivos. Y este detalle no es uno más, porque es algo que jamás nadie había conseguido. Llegó a 119 goles por el principal torneo de clubes de Europa e igualó el registro de Iker Casillas en la cantidad de victorias (98) y se elevó 1,41 metros para meter una tijera inolvidable. Los primeros cálculos demuestran que el impacto de su zapato con la pelota se produjo a 2,28 metros de altura. Una bestia.



el resto ¿Qué otras cosas tiene Portugal?

Que CR7 cargue con la mayor responsabilidad y que las ilusiones se cimienten en su categoría y efectividad no significa que Portugal sea nada más que un jugador. Alcanza con recordar lo que ocurrió en la final de la Eurocopa 2016, cuando Portugal perdió a Cristiano en los primeros minutos e igualmente consiguió sobreponerse del impacto psicológico que esa baja supuso para terminar ganándole a Francia.



Queda claro que hay una marcada diferencia y no es lo mismo enfrentarse a un equipo que tenga en sus filas a un jugador capaz de resolver un partido por sí solo, que a uno que no tenga un futbolista tan determinante. Pero para analizar lo que hay además de CR7 en Portugal lo que debe establecerse es que, por ejemplo, en la franja derecha del mediocampo puede recurrir a Bernardo Silva. Es el jugador por el cual el Manchester City de Pep Guardiola pagó 50 millones de euros en la mano y prometió unos 30 más en variables (títulos, partidos, etc.).



Para una de las funciones de doble cinco cuenta con Andre Gomes. Es el volante que se lució en el Valencia y lo adquirió el Barcelona por 35 millones de euros. En el club blaugrana no ha rendido lo esperado y la parcialidad catalana ha sabido hostigarlo reiteradamente, pero es imposible no reconocerle su calidad para entregar la pelota.



Arriba pueden utilizar, si es que CR7 no va como delantero centro, a Andre Silva. El joven atacante que hoy defiende al Milan lleva 19 partidos con la selección portuguesa y convirtió 12 goles. En las Eliminatorias metió 9 tantos.



Abierto por la derecha podría actuar Gelson Martins, un chico de 22 años que es muy hábil, aunque no aporta tanta cuota de gol. Y también está el "Rayo de Benavente" como le apodan a Gonçalo Guedes, actualmente jugador del Valencia. Guedes, futbolista de 21 años y 1.80 de estatura puede jugar por dentro o por afuera e incluso por las dos bandas.



También están los conocidos Fabio Coentrao (lateral izquierdo), Rui Patricio (arquero), Ricardo Quaresma (veterano atacante) y hasta podrían recurrir -no ocurrió en la última lista de 25- a Pepe o Nelson Semedo (lateral del Barcelona).