Mensaje del DT: Cavani se queda en PSG

En Madrid pisaron el freno. Y, según lo manejan algunos diarios deportivos, con firme decisión del presidente Florentino Pérez, que por ahora no quiere darle el gusto a Julen Lopetegui de realizar una millonaria inversión por el centrodelantero goleador que sustituya los goles que se llevó para Juventus Cristiano Ronaldo.

Pero el terreno de la especulación sobre quién se quedará con la camiseta número 7 que pertenecía a CR7 también tiene novedades en filas francesas.

Hay que darle todo el crédito al entrenador del PSG, Thomas Tuchel, quien en la rueda de prensa tras el encuentro ante Atlético de Madrid -en el marco de la disputa de la International Champions Cup-, negó de manera contundente que exista un interés de Edinson Cavani en marcharse.

Contrariamente a lo que ha venido manejando el diario deportivo AS, que expuso en sus portadas la decisión que tenía el delantero uruguayo de hablar incluso con las autoridades del club parisino para que le permitiesen cambiar de aire, Tuchel fue claro: “Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo”.

Por otra parte, la Cadena Cope informó que el presidente del club blanco ha resuelto empezar a fortalecer al equipo en otros sectores de la cancha. La imposibilidad de realizar la gran apuesta por Neymar, más el convencimiento de que para el club sería bueno contratar a Thibaut Courtois pondrían en un segundo plano la búsqueda de otro delantero centro.

Razón más que suficiente para que Cavani se quede jugando en el PSG.



La renovación hasta 2020



Cavani ya había renovado el contrato con PSG hasta el 30 de junio 2020, y ese día afirmó que su “deseo absoluto” era continuar su “historia” con el club. Renovó cn un salario estimado de 13 millones de euros al año y con un bonus especial por logros deportivos.

Un fichaje de más de 60 millones.



El ”Matador” fue adquirido por el PSG al Napoli de Italia. La operación se hizo en 2013 por 64,5 millones de euros. Hoy se consideraba, sin importar la edad de Cavani (31) que la operación podría llegar a realizarse por algunos millones más si era el Real Madrid el que buscaba el fichaje.