Mensaje de un dirigente revela que en AUF hay enfrentamiento político

El resumen que un dirigente realizó a través de el grupo de whatsapp que une a los nueve clubes que votaron en contra de la realización de la Copa Uruguay, dejó al descubierto las diferencias políticas que mantienen con el Ejecutivo de la AUF que preside Ignacio Alonso. En nota dada a conocer por el programa Tirando Paredes (1010 AM) sale a luz la protección deportiva que procuran tener contra las instituciones de OFI y se deja en evidencia, también, que el encuentro llevado a cabo en la noche del miércoles en la sede de la Organización del Fútbol del Interior hubo algún intercambio picante.

El texto al que accedió el programa radial referido confirmó que en la reunión en OFI participaron delegados de dicha organización, su presidente Mario Cheppi, el doctor Fernando Sosa y representantes de Cerro Largo, Villa Teresa, Rocha y Montevideo Wanderers.

Se dejó en claro que OFI transmitió su malestar, que se quiso hacer entender que no había ninguna cuestión política en el rechazo de la disputa de la Copa Uruguay, pero que no hubo posibilidades de convencerlos, en virtud de que aspiran a tener la posibilidad de acceder a un cupo de la Copa Sudamericana.

La nota que habría sido enviada por un importante directivo dice lo siguiente:

"Estimados, tal como les comenté les paso un breve resumen de la reunión de hoy.

a) Participamos Cerro Largo, Villa Teresa, Rocha y Wanderers. De ellos (OFI), varios delegados, Mario Cheppi y Fernando Sosa.

b) Se hizo el planteo de la inconveniencia económica de la Copa tal como fue pensada, del destino inconsulto del destino de los fondos del programa evolución para pagar básicamente sueldos y de que los clubes profesionales no solo perdíamos dinero sino que además resignábamos un lugar en la Copa (Sudamericana).

c) Si bien dicen entender el planteo, la mayoría insiste en que no queremos la integración.

d) Se hizo hincapié que no era así, que lo que no queremos es un torneo mal diseñado y no sostenible sin un subsidio.

e) Que incluso preferíamos que ese dinero se usara para infraestructura de OFI como muestra de que no es algo contra OFI lo que nos mueve.

La verdad que la receptibidad fue baja​. Salvo Cheppi, que dijo que el error fue no haber hablado nada. Estaba Fernando Sosa intentando defender lo actuado por el Comité Ejecutivo, pero le dijimos que todo fue muy mal manejado. Ernesto (Dehl) tuvo muy buenas intervenciones e inclusive le paró el carro con altura a alguno que se fue de mambo.Se mencionó que era un tema político, a lo cual rebatí que no, que era un tema económico y de viabilidad.

Las cosas que leí entre líneas.

Van a plantear ahora una reconsideración. Supongo que estarán apretando a Nacional para que la apoye.

Ellos (OFI) vendieron la Copa en su interna y creo que los complica bastante que no se haga.

Entiendo que hay un espacio para hacer un planteo diferente.

No están dispuestos a renunciar al lugar en la Sudamericana (es la gran fantasía que les genera).

Viendo todo lo anterior, y para quedar como que nosotros sacamos adelante la Copa (Uruguay) el planteo que hago es el siguiente:

a) que OFI y el fútbol profesional (no CE) le hagan un planteo a Tenfield para que ponga fondos (Ernesto cree que es posible).

b) Que de los clubes de la A participen los 8 mejores de la tabla Anual, tras Apertura e Intermedio. De esta manera, bajamos la probabilidad que alguien se cuelgue alguien a Copas que no lo merezca por lo hecho en un torneo profesional (hubiera sido el caso de Torque cuando casi gana el Intermedio y luego bajó).

c) Los clubes de la A se integrarían en la 4ta. etapa y esa etapa (octavos) sea un partido solo. Que sean partidos de ida y vuelta solo cuartos de final y semifinal.

d) De esta manera se eliminan 16 partidos y se bajan los costos (uno de los argumentos esgrimidos).

e) Que hasta que entren los clubes de la A, los jueces sean de OFI (hacemos integración en todos los ámbitos).

¿Opinión?