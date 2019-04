El mensaje de Diego Maradona en las redes tras la muerte de Julio Toresani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este lunes se conoció el suicidio de Julio César Toresani, exjugador de Boca y River, también reconocido por una popular anécdota en la que sostuvo un duelo verbal con Diego Maradona, el día que el astro de la selección argentina campeona en México 86 volvía a jugar en la vecina orilla para Boca, en 1995, y discutió con el volante que entonces jugaba por Colón de Santa Fe. Toresani fue expulsado y después del encuentro se quejó: "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo". Diego respondió con una de sus frases célebres, en la que daba a conocer la dirección de su casa: "A ese muchacho le digo que vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos".

Este lunes, luego de enterarse del fallecimiento de Toresani, Maradona escribió un sentido mensaje en la red social Instagram: "Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave... Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A., no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre".



Lo curioso es que, tiempo después de aquella pelea, Toresani y Maradona compartieron plantel en Boca, antes del retiro de Diego, en octubre de 1997. De hecho, el volante anotó uno de los goles xeneizes en aquella victoria contra River (2-1) en el Monumental, que fue el último partido oficial de Maradona, reemplazado en el entretiempo por el juvenil Juan Román Riquelme.