El mensaje de despedida de Matías Viña agradeciendo a Nacional

Matías Viña fue confirmado este viernes como nuevo jugador de Palmeiras, dejando Nacional luego de dos años jugando en le plantel principal luego de ser ascendido de juveniles. El lateral publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo al club y sus personas relacionadas.

"Mi agradecimiento a todos los compañeros y funcionarios de Nacional (utileros, médicos, cocineros, cancheros, administrativos) y a esa hinchada maravillosa por estos años vividos", comienza la carta del elegido mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2020.

Este viernes Palmeiras en su comunicado oficial confirmó que se trata de un contrato por cinco años, con finalización el 31 de diciembre de 2024.

"Todos me ayudaron a cumplir mis sueños de niño: vestir la camiseta de nacional, llegar a una selección juvenil, después a la selección mayor y ser campeón con la camiseta de mis amores", agrega.

"Viví momentos increiblemente felices y otros no tanto. Pero todos me dejaron enseñanzas y me ayudaron a crecer", sentencia la publicación, que finaliza con un: "Es un hasta pronto".

Viña jugará su último partido en Nacional este sábado cuando enfrente a Liverpool por el título de la Supercopa Uruguaya 2020 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.