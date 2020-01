El mensaje de despedida de Luis Suárez a su extécnico Ernesto Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez fue de los pocos futbolistas del plantel de Barcelona que se despidió públicamente de Ernesto Valverde, quien fue destituido el lunes y reemplazado por Quique Setién. El delantero uruguayo se expresó en las redes sociales y solo tuvo palabras de elogio para el entrenador saliente.

"Muchas gracias míster por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos", escribió el "Pistolero" en su cuenta de Twitter, valorando no solo al profesional, sino también a la persona.

Aprovechó también para desearle suerte y agradecerle tanto a él como a quienes conformaron su cuerpo técnico por todo lo hecho. "Gracias a vos y todo tu STAFF por el profesionalismo. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga para el futuro!!! #Valverde".

Muchas gracias mister por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos. Gracias a vos y todo tu STAFF por el profesionalismo. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga para el futuro!!! #Valverde pic.twitter.com/8cH2EBOnm4 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 14, 2020

Suárez, quien será baja al menos por los próximos cuatro meses a causa de la operación de rodilla a la que se sometió, fue uno de los pilares durante la estadía de Valverde, quien lo alineó en 135 partidos y el "Pistolero" le respondió con 76 tantos y muchas asistencias.