El “Memo” cuidó sus piezas para ir a Ecuador

La doble competencia ya empezó para Peñarol y Diego López lo tiene muy claro. De cara al debut en la Copa Libertadores de América, el entrenador cuidó algunas de sus piezas en el partido de ayer ante Juventud.

Es que el aurinegro debutará este jueves como visitante en Ecuador frente a Liga de Quito a la hora 21:00 de Uruguay y con el objetivo de tener a todos los jugadores a la orden y en las mejores condiciones ya que se jugará a 2.800 metros de altura, el “Memo” prescindió de Cristian Rodríguez y Agustín Canobbio, dos piezas que son clave en el esquema del equipo carbonero y se espera sean titulares en La Casa Blanca.

Lo del “Cebolla” ya estaba confirmado. Debido a que se viene recuperando de una distensión muscular, el capitán no fue tenido en cuenta ayer ya que la sanidad y el cuerpo técnico decidieron no arriesgarlo para que pueda estar sin problemas el jueves.



La sorpresa de ayer fue la ausencia de Agustín Canobbio, quien estaba en la convocatoria para el encuentro ante los pedrenses pero que finalmente no fue ni siquiera al banco de suplentes.

¿La razón? El cuerpo técnico y la sanidad decidieron cuidarlo para que esté en perfectas condiciones frente a Liga de Quito teniendo en cuenta que el desgaste va a ser mayor al habitual.

En tal sentido, Peñarol ya viene trabajando también hace varias semanas con las máscaras de oxígeno en Los Aromos con el objetivo de no sentir la falta de aire, un problema típico a la hora de jugar en la altura y la idea es minimizar lo más que se pueda esos inconvenientes que suelen surgir en medio de un encuentro de estas características que marcará el debut del equipo aurinegro en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.