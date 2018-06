"Memo": Con corazón aurinegro

Hace 20 años que está en Cagliari, pero el Uruguay siempre le tiró... Su esposa es italiana y sus tres hijos nacieron allá. Cuando habla en español, se le mezcla con el tano. En entrevista con Ovación, en febrero de este mismo año, Diego López reconoció que siempre le sedujo regresar al país.

“En realidad, yo siempre tuve eso de querer volverme, como todos los uruguayos; pero sé que cada vez se me hace más difícil. Estuve por ir a Nacional y no se dio, también me hablaron de Peñarol. Para Nacional me llamaron Lembo y Ache, antes de que fuera Munúa. Pero no se dio, con la familia decidimos no ir. Recuerdo que les pedí un fin de semana para responder, porque justo mi mujer no estaba en casa y tenía que hablarlo con ella. No llegamos ni a tocar lo económico. Y lo mismo con Peñarol, antes de que contrataran a Ramos, hablé con Damiani y todo. Me tentó, los dos equipos grandes me tentaron. Pero bueno, capaz que algún día se me da”, confesó.

Hoy será presentado en el Campeón del Siglo. Hincha confeso del club, nunca tuvo la oportunidad de defender al equipo como jugador y hoy se sacará las ganas. Solo defendió tres camisetas en su carrera: River Plate (1994/1995), Racing de Santander (1996/1998) y Cagliari (1998-2010).

Como técnico, en tanto, comenzó en 2012 cuando fue ayudante técnico en el Cagliari, aunque en 2013 se hizo cargo del equipo principal. Al año siguiente estuvo en Bologna y en 2017 se hizo cargo del Palermo, aunque en la última temporada dirigió nuevamente a Cagliari. Tras mantener en la Serie A al equipo donde es ídolo, comenzará su cuarta experiencia en el aurinegro.

Hace un año y medio, el “Memo” ya estuvo en el tapete. Habló con Juan Pedro Damiani y dejó una buena impresión. Hoy será presentado desde las 12.30 en el CDS y tendrá su gran oportunidad.

Estilo. La palabra que más se escuchó salir del Palacio Peñarol en las últimas dos semanas era “perfil”. Eso era lo que había que definir para encontrar al sucesor de “Leo” Ramos. ¿Qué gustó de López? Su experiencia a primer nivel y su mente de un fútbol moderno para seguir llevando al club a las nuevas tendencias.

Cuerpo técnico. El italiano Michel Fini, también de 43 años, será su ayudante técnico. Fue un mediocampista que visitó 12 camisetas en el fútbol de su país, entre ellas la del Cagliari entre 2007 y 2009 donde fue compañero del “Memo”. Desde 2014 acompaña al uruguayo como entrenador. Juntos estuvieron en Bologna, Palermo y Cagliari en este último pasaje. El preparador físico, en tanto, será Alejandro Valenzuela, quien volverá a la institución. Ya estuvo en 1996 junto a Jorge Fossati.