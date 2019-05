En Melo se alquilan balcones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo y Fénix prometen un partidazo en el estadio Ubilla de Melo. Por algo ambos están ubicados bien arriba en la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Cerro Largo se hace fuerte en su casa donde no conoce la derrota. Cuatro victorias y un empate (2 a 2 frente a Nacional) es lo que cosechan los arachanes en su casa, mientras que las tres derrotas que sufrieron fueron en carácter de visitante.



Los dirigidos por Danielo Núñez vienen de empatar sin goles frente a Wanderers en el Parque Viera por la décima fecha.



Adolfo Lima, pieza muy importante para el técnico Nuñez, está en duda por un esguince de tobillo que sufrió. Lo esperarán hasta último momento, pero si no responde bien a las pruebas físicas, su lugar será ocupado por Nicolás Suárez.



El que también estuvo en duda, pero se recuperó y jugará, fue el zaguero Jefferson Quintana.



Ayer los arachanes entrenaron en el complejo Los Pinos, donde se repasaron las jugadas de pelota quieta. No concentran.

Fénix, segundo en la tabla respirándole en la nuca a Peñarol, necesita ganar para no perder pie tras la victoria conseguida en la víspera por los aurinegros ante River Plate.



Los dirigidos por Juan Ramón Carrasco vienen de igualar 4 a 4 frente a Nacional antes del parate. Durante el mismo se prepararon jugando varios amistosos: vencieron a Villa Teresa y a Liverpool.



Vuelve al equipo Maximiliano Pérez, quien no fue de la partida ante los tricolores por problemas físicos. Otro que regresa a la oncena titular es Armando Méndez.



Juan Álvez y el “Indio” Roberto Fernández, ya recuperados, viajaron a Melo integrando el plantel. Álvez tiene posibilidades de jugar.



Los de Capurro entrenaron ayer por la mañana y emprendieron el viaje a Melo. Almorzaron en el camino y a media tarde se instalaron en el hotel Virrey de Melo, donde esperan por el juego de esta tarde.



Tras el encuentro regresarán inmediatamente a Montevideo. Cenarán en el ómnibus tal como hicieron a la ida.



En Melo hay una gran expectativa por el partido. Los hinchas están muy entusiasmados por la campaña que viene realizando el equipo de Danielo Núñez, que ya ha derrotado en el estadio Ubilla a Danubio, a Plaza Colonia, a Cerro y a River Plate.



Esperan que la buena racha en casa se mantenga y seguramente irán en buen número al Ubilla a apoyar al equipo.