Sin su mejor versión ni goles

Dejar puntos en casa no es el mejor resultado en la Copa Libertadores de América y aunque Nacional no mostró todo su potencial, el empate sin goles frente a Estudiantes de la Plata en el Gran Parque Central, puede llegar a costarle caro cuando haya que pasar raya en el Grupo 6 del torneo.

Pero todavía falta mucha tela por cortar y más allá de que el equipo de Alexander Medina no haya podido conseguir la victoria, tampoco perdió y sobre todo -aspecto importante en la Copa- mantuvo su arco en cero.

Los 11 que habían vencido a Banfield siete días atrás en el mismo Gran Parque Central, fueron los elegidos para recibir al “Pincha” que llegó con una idea clara: tener orden defensivo y no dejar que Nacional atacara con mucha gente en ofensiva.

Y al principio del encuentro parecía que la planificación de Lucas Bernardi se venía abajo. El tricolor salió con todo en busca del gol y generó varias situaciones de peligro, pero sin mayor profundidad.

Con el paso de los minutos, Estudiantes fue entrando en partido, juntó más las líneas y se encargó más de defender que de buscar el arco de un Esteban Conde que no tuvo trabajo alguno a lo largo de todo el encuentro.

Pero el fútbol de Nacional no aparecía. Más allá de algunas buenas intenciones de Jorge Fucile, Matías Zunino y Tabaré Viudez triangulando por el costado derecho, Sebastián Fernández nunca pudo ser habilitado y se mostró carente de compañía en la ofensiva de un equipo al que ayer le faltó gol.

En el complemento, el “Cacique” movió las piezas y con el ingreso de Gonzalo Bergessio, Gonzalo Bueno y Sebastián Rodríguez buscó otro aire en la ofensiva. No lo logró,

El tricolor, apoyado por el aliento de toda su gente que no paró de cantar durante todo el partido, fue en busca de ese tan anhelado gol.

La pelota era de Nacional y el fútbol lo intentaba proponer el equipo local, pero la producción no fue como las de anteriores partidos y eso se sintió en el ataque.

Pero el rival también juega. Y Estudiantes sabía que no podía tomar demasiados riesgos a la hora de atacar porque su objetivo era defenderse.

Nacional, volcado al ataque, dejó espacios y el “Pincha” tuvo la más clara en una pelota larga de Pablo Lugüercio que Diego Arismendi no pudo cortar y que le quedó servida a Juan Otero. El colombiano hizo todo lo que no debe hacer un delantero en un mano a mano y se perdió un gol que bien pudo valer el triunfo visitante.

Nacional mereció ganar. Hizo más para llegar al gol, pero no lo encontró. No tuvo variantes ofensivas. El equipo del “Cacique” no mostró su mejor versión y resignó puntos importantes en casa.