Lo mejor de Uruguay fue su juego por afuera y la actuación de los volantes

LO BUENO

Los primeros 20 minutos de Uruguay fueron lo mejor del partido en el triunfo 1-0 contra Perú. Presionó y asfixió a su rival, dominó el juego y generó seis situaciones claras de gol. Muchas de ellas creadas desde las bandas, donde Brian Rodríguez, y principalmente Brian Lozano, tuvieron rendimientos muy buenos, dejando de manifiesto que el 4-3-3 por el que apostó el maestro Óscar Tabárez le vino de parabienes.

El trabajo de los tres volantes fue clave para presionar al rival en el momento justo. Con Lucas Torreira jugando de tapón, Matías Vecino a la derecha y Federico Valverde a la izquierda. Precisamente, estos dos manejaron los tiempos para no dejar salir a Perú, una selección a la que le costó entrar en ritmo por cómo salió a jugar el partido la selección uruguaya.

Ya al minuto de jugo un desborde de Rodríguez creó peligro, en una incidencia en la que Uruguay protestó un penal que no fue. Después lo tuvo Maxi Gómez de cabeza y Diego Godín por la misma vía tras un córner bien ejecutado por Lozano. También por un tiro libre del “Huevo”, el 9 del Valencia pudo marcar, pero se volvió a lucir Gallese, como en un remate a distancia del mediocampista del Real Madrid.

A los 16’ Lozano desbordó, Vecino metió una notable asistencia con un sutil toque y Brian Rodríguez definió muy bien para sentenciar el único gol del juego.

No estuvieron ni Luis Suárez ni Edinson Cavani y en esa primera parte Uruguay demostró que puede ser muy peligroso sin ellos, con jugadores rápidos y buenos en los mano a mano, con volantes de buen pie y con un delantero como Gómez, que está cada vez mejor, aunque debe pulir un poquito más la definición.

Brian Lozano Partido completo del jugador de Santos Laguna. No solamente por lo que generó y porque hizo la jugada del gol, sino también porque estuvo efectivo en la ejecución de pelotas quieras; estuvo cerca de marcar.

Federico Valverde Después de ser figura con el Real Madrid, se destacó en la selección; siempre bien parado, marcando con precisión y distribuyendo muy bien la pelota.

Más de lo bueno... Viña, Brian y el retroceso * Matías Viña. El lateral izquierdo de Uruguay jugó 78 minutos y si bien no pudo ser protagonista en ataque, marcó bien y ganó por arriba; se afirma cada vez más.



* Brian Rodríguez. El futbolista de Los Ángeles FC volvió a marcar y en tres partidos ya lleva dos goles con la selección, porque le había anotado a Estados Unidos. Ayer cerró muy bien una buena jugada hilvanada por el sector izquierdo.



* La defensa se replegó rápido. Una de las virtudes de Uruguay fue que cuando perdió la pelota, o cuando Perú salió de contragolpe, se replegó con velocidad y logró alejar el peligro sobre el arco de Fernando Muslera, que casi que no tuvo que intervenir en la noche.

LO MALO

Uruguay jugó dos partidos en uno. Es que lo del primer tiempo fue muy bueno, pero para el complemento mermó su rendimiento y no repitió.



Mantener la intensidad con la que Uruguay jugó los primeros minutos del partido era casi una utopía, más todavía por cómo estaba el campo de juego (pesado por la lluvia que cayó en las últimas horas), por lo que era hasta lógico que bajara un poco el nivel de juego, pero además Perú se paró mejor y adelantó las líneas.



Pese a esa situación, fueron pocas las veces que Perú encontró mal parado a Uruguay. Y cuando sucedió, la defensa respondió; Diego Godín y José María Giménez tuvieron buenos rendimientos en el Centenario, mientras que Martín Cáceres y Matías Viña no pasaron mayores sobresaltos.



Igualmente, Fernando Muslera casi no tocó la pelota y a los dirigidos por Gareca le costó generar peligro. Recién en el tramo final del encuentro, los incaicos lograron inquietar a la última línea celeste con dos situaciones que se generaron a partir de jugadas de pelota quieta.



Un centro de Maxi Gómez que por poco no interceptó Brian Lozano (49’) y un centro del futbolista de Santos Laguna en un desborde por el sector izquierdo que Gómez cabeceó fuerte y que Pedro Gallese logró salvar (69’), fueron las dos situaciones claras de gol que tuvo Uruguay en el segundo tiempo.



Nahitan Nández ingresó por Brian Rodríguez a los 61’, pero al jugador del Cagliari le costó entrar en ritmo, aunque está claro que tienen características diferentes.



Luego también entraron Rodrigo Bentancur, Jonathan Rodríguez y Diego Laxalt.

Maxi Gómez Debe pulir la definición El 9 del Valencia jugó un buen partido, rápido, atento, concentrado y bien posicionado. Eso le permitió tener tres chances de gol muy claras en las que no pudo marcar y en las que se lució el arquero Pedro Gallese.