Difícilmente se le escape. No es necesario ni que se lo recuerden ni que se lo exijan. Sabe que su prestigio deportivo, por encima del amor que pone por el proyecto colectivo, pasa por la cantidad de goles que convierta. Es así. Nunca es su objetivo superior, pero siempre asoma allí por delante. Este devorador de marcas que es Luis Suárez está en todos los detalles y ni de casualidad se le escapa el hecho de que Rusia 2018 puede colocarlo en un sitial de enorme privilegio.



Además del gran reto que significará ir por la Bota de Oro, situación en la que se encontrará igual que los otros grandes atacantes que defenderán a sus selecciones, “Lucho” tendrá en la próxima Copa del Mundo una oportunidad que se presenta con muy poca frecuencia: ser el mejor de todos los goleadores de Uruguay en la historia de los mundiales.



Para aprovechar la circunstancia que se le presenta en su carrera deportiva, el actual máximo goleador de la historia de la Celeste necesita superar la línea de dos futbolistas: Óscar Míguez y Diego Forlán.



A juzgar por el grado de competitividad que siempre demuestra tener el extraordinario delantero, a lo que se le puede sumar sin inconvenientes la enorme efectividad que sigue manteniendo tanto en el Barcelona como en la selección, lo único que se puede preguntar es cuándo va a suceder, porque es imposible no dar por sentado que Suárez superará los 6 goles que convirtió Diego Forlán y los ocho que anotó Óscar Míguez.



Si Suárez ya logró tres goles en la cita de 2010 y dos en la de 2014 (en la que no logró más porque lo expulsaron del certamen), no es para nada descabellado esperar un nivel de anotación similar.



El Grupo A, con Egipto, Arabia Saudita y Rusia, invita a soñar con un avance a los octavos de final, lo que terminaría reportándole como mínimo a Uruguay, y en especial al insaciable romperredes, cuatro partidos. Este hecho es bastante trascendente para un atacante que tiene 50 goles con la Celeste en 96 partidos disputados.



O sea, un delantero que prácticamente tiene de promedio un gol cada dos partidos con la camiseta celeste gozará de la posibilidad de mantener esa racha. Con eso le sería suficiente para colocarse en el segundo lugar, desplazando de esa posición a “Cachavacha”.



La campaña que realice la selección de Óscar Tabárez puede colaborar sobremanera para que el “Pistolero” tenga más minutos de juego y mayores posibilidades de alcanzar el máximo registro.



Y eso sí, un progresivo avance en el certamen también le entregará chances a otro atacante de escalar posiciones en la tabla histórica de los goleadores de Uruguay en las copas del mundo.



Aunque hoy Edinson Cavani está en la décima posición con sus dos goles (uno cada uno en los mundiales de 2010 y 2014), la conversión de dos tantos más lo dejará en el sexto lugar y si tuviera una efectividad mayor hasta podría quedar en el tercer puesto histórico.



Queda claro. Rusia va a templar el nivel de goleo de los dos grandes delanteros que tiene Uruguay. Y el morbo de que sigan consiguiendo registros individuales superlativos estará presente desde el primer minuto de juego.





goleadores mundiales Míguez: el máximo artillero Óscar Omar Míguez es hasta ahora el máximo artillero de Uruguay en la historia de las contiendas mundiales. El popular “Cotorra”, figura de la Celeste en dos certámenes, anotó cinco goles en Brasil 1950 y luego convirtió otros tres en Suiza 1954. En total tiene ocho festejos y le saca dos de diferencia a Forlán.

Detrás de Míguez está Diego Forlán con seis conquistas. Aunque estuvo en tres copas del mundo solamente anotó en las dos primeras que disputó. En en el Mundial de Corea y Japón 2002 hizo un gol y en el de Sudáfrica 2010 fue uno de los goleadores con cinco conquistas.

Luis Suárez está en el tercer lugar, pero comparte esa posición con Pedro Cea y Juan Alberto Schiaffino. El “Vasco” Cea, bautizado el “empatador olímpico” hizo sus cinco goles en el Mundial de 1930. El “Pepe”, en tanto, convirtió tres goles en Brasil 1950 y los otros dos en Suiza 1954.

Después de Suárez, Cea y Schiaffino vienen Carlos Borges y Alcides Ghiggia con cuatro tantos cada uno. Borges los hizo en Suiza 1954 y Ghiggia los anotó en Brasil 1950. Antes de Edinson Cavani (2), están Juan Hohberg y juan Anselmo con tres tantos cada uno.