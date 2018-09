Lo mejor lo tenía dentro de casa

El arranque de esta segunda mitad del año encontró a Peñarol con la obligación de ganar el Clausura para meterse en la definición del Uruguayo y con un panorama algo turbulento.

Tras una larga danza de nombres, conformada mayormente por entrenadores argentinos, el club se definió por Diego López. Y a partir de ahí, a conformar el plantel.

De pique, el nuevo DT ya sabía que no podía contar Fidel Martínez. El préstamo del ecuatoriano, que alternó picos altos y bajos, terminó y Peñarol no hizo uso de la opción por el alto costo del mismo. Cristian Palacios, goleador del equipo y prioridad para el “Memo”, finalizó su contrato y se llevó sus gritos al fútbol mexicano. También estaba definido que Guillermo Varela no conformaría el plantel tras el Mundial. “Hacé de cuenta que no está”, le dijeron al DT. Como si fuera poco, en medio de la pretemporada, la salida del “Cachila” Arias cayó como un baldazo de agua fría. Sobretodo cuando Peñarol ya había perdido también a Luis Maldonado (de flojos rendimientos, es cierto) y se quedaba sin zagueros.

Por eso, el club se vio en la obligación de salir a reforzarse. Llegó Carlos Matheu, pero al segundo partido perdió el puesto. Carlos Rodríguez, que arribó como alternativa, terminó ganándole la pulseada. Se afirmó en el equipo y viene mostrando una muy buena adaptación. Se sumó Gonzalo Freitas. Arrancó como titular, pero fue perdiendo terreno. Aún está lejos del nivel que puede mostrar. Ignacio Lores llegó tarde, falto de ritmo por un desgarro y como una incógnita. Sin embargo, ya demostró algunos pincelazos de lo que puede dar.

¿Y las soluciones de este Peñarol líder? Las encontró todas en casa. Con el juvenil Ezequiel Busquets, con las renovaciones de los argentinos y con la mejor versión del “Toro”. Ah... Y eso que ahora se sumarán Varela y Walter Gargano.

Busquets, de Cuarta a Primera en un segundo

Con Varela al margen esperando que se defina un eventual pase al Viejo Continente, con Giovanni González y Mathías Corujo lesionados, al DT no le quedó otra que recurrir al juvenil de 17 años. Tuvo su chance, respondió bien y se ganó el puesto.

Foto: Gerardo Pérez.

Varela prefirió seguir en el club y ahora se pondrá a la orden

La semana pasada incluso viajó hasta España para definir de una vez su futuro. Málaga y Alavés se interesaron en el lateral, pero él decidió continuar en Peñarol. La semana que viene volverá a los entrenamientos ya con la posibilidad de que el “Memo” lo tenga en cuenta.



Foto: Gerardo Pérez.

Los argentinos renovaron y volvieron a ser determinantes

Los contratos de “Maxi” Rodríguez y Lucas Viatri terminaron tras el Intermedio. Por algunos flojos rendimientos del primero y la inactividad del segundo, se pusieron en duda sus respectivas continuidades. Por pedido del DT, se quedaron y hoy son parte fundamental de este equipo puntero del Clausura.



Foto: Marcelo Bonjour

El “Toro” pasó de ser discutido a transformarse en goleador

Solo marcó tres goles entre el Apertura y el Intermedio. En este Clausura, ya lleva siete conquistas y es el máximo artillero del certamen. Atrás quedaron los insultos de aquella anoche en Maldonado donde incluso derivaron en un “Leo” Ramos furioso con ese grupo de hinchas.

Foto: Francisco Flores

La frutilla de la torta llega a fin de mes con el retorno de Gargano

Sobre el cierre de este mes está estipulado que Walter Gargano reciba el alta médica y pueda volver a defender a los aurinegros. No juega desde el pasado 21 de marzo cuando se rompió los ligamentos de la rodilla. Será un “refuerzo” de calidad asegurada para López.



Foto: Nicolás Pereyra