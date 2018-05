Lo que le toca a él, lo empezó a mover. Y como se quiere ver en la lista final que armará el entrenador Óscar Tabárez, Jonathan Urretaviscaya tomó la decisión más acertada de todas: ir al Complejo Celeste aunque el calendario de asistencia oficial diga que la fecha fijada para el comienzo es el lunes 21.

Fenomenal. Mejor imposible. Prefiere no pasar por alto ningún detalle y abordar de lleno la búsqueda más hermosa de todas, para aquellos que abrazan desde niño la ilusión de convertirse en futbolistas profesionales: ir a un Mundial.

Sinceramente, en este Uruguay de Óscar Tabárez no llama para nada la atención. No es el primer caso de un jugador que opta por cortar o no tener vacaciones con tal de estar en el ámbito de trabajo que acuña el grito más representativo de esta tierra, ese que se suele gritar de una punta al otro del planeta: “Uruguay, nomá”.

Y es realmente motivante que así suceda, porque se transmite el mejor mensaje de todos. Ese que establece que hay un compromiso absoluto, el de una identificación plena con los valores que entre otras cosas posibilitaron recuperar poderío y prestigio.

Por eso, aunque lo de Urretaviscaya no sea nuevo, aunque muchos otros hayan dicho con sus actos algo así como “me toca a mí demostrar lo que quiero dar por Uruguay”, es genial que eso persista. De esa estirpe, seguramente se sacarán cosas muy buenas.