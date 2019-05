¿Quién fue el mejor jugador de la fecha 12?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Candidatos:

Rodrigo Viega fue una de las piezas importantes de Progreso no solo ante Fénix en esta fecha sino a lo largo de todo el campeonato. El ex Peñarol además aporta con goles. Uno más para su cuenta en el partido ante el albivioleta para la goleada del gaucho por 3-0.



Juan Albín ayudó a que Rampla Juniors rompa una racha de 33 años sin ganarle a Cerro en el Olímpico. El ex Nacional se llenó la zurda de magia y marcó un golazo por arriba del arquero Formento para estampar el segundo del Picapiedra y liquidar el partido.



Liber Quiñones le dio una importante victoria a Racing sobre Cerro Largo y movió las primeras posiciones de la tabla ya que el arachán bajó al cuarto puesto y Danubio quedó tercero. El goleador histórico convirtió de penal y le sigue dando rédito a La Escuelita.



Maximiliano Pérez fue figura en Boston River. Marcó el doblete de la fecha para el sastre que se recuperó y de qué manera. Goleada 3-0 en el Viera ante Wanderers que los deja en mitad de tabla y al bohemio en la sexta posición.