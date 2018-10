El mejor gol de Aldo Díaz

Aldo Díaz, el goleador de Tacuarembó, colgó los botines en diciembre del año pasado a los 42 años. Pero no se queda quieto. Todo lo contrario. Trabaja en la Dirección de Deportes de la Intendencia del departamento y han instalado una escuelita de fútbol en “Los Molles”, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Y desde hace unos meses, funciona allí un merendero. Esto último es una patriada personal de Díaz. “Es un barrio muy humilde, donde hay niños que no tienen nada. Hace tras años que tenemos la escuelita con la Intendencia. Tenemos cuarenta gurises, de seis a catorce años. Y este año inauguramos el merendero al que le pusimos de nombre ‘Movidos por Amor’, contó el exgoleador, quien cuenta con la ayuda de diferentes comercios de la zona y también de los dueños del hotel Carlos Gardel. “No sabés la felicidad de los niños y la mía también”, agregó Díaz.



Por ahora el merendero funciona dos veces por semana, los martes y los jueves, pero la idea es que en algún momento pueda hacerlo todos los días. “Empezamos con 22 gurises y ahora ya vienen como 37”, relató Díaz, quien también cuenta con la ayuda de los Atletas de Cristo.



El exfutbolista, que visitó la camiseta de Tacuarembó en cuatro etapas diferentes, también lleva adelante un proyecto para jóvenes futbolistas en San Gregorio de Polanco. Se trata de un centro de formación integral para juveniles, conjuntamente con OFI, la Secretaría de Deportes, Gol al Futuro y la Alcaldía.



“Lo inauguramos hace dos meses. Intentamos formar niños, niñas y jóvenes. No sólo tratamos de inculcarles valores para la vida, y enseñarles sobre las responsabilidades, sino que pretendemos que si en algún momento tienen la posibilidad de ir a un equipo profesional, ya vayan preparados”, explicó, quien ya trabaja en San Gregorio con 60 niños, divididos en dos grupos: de 12 a 14 años y de 14 a 19. Algunos de ellos, la minoría, ya juegan en clubes locales.



“Sigo prendido en el tema del fútbol. Haciendo lo que me gusta y también colaborando”, finalizó el exgoleador.







El merendero que lleva adelante el exgoleador en el barrio "Los Molles".