Mejía, otro tricolor con chances de Mundial

El entrenador de Panamá confirmó en conferencia de prensa que el arquero de Nacional está en la lista preliminar para el Mundial de Rusia. "Me tiene muy contento que el 'profe' Hernán Darío Gómez me tenga en su lista preliminar, eso me da más fuerza para seguir trabajando, porque veo que tengo una oportunidad de meterme en el grupo. Tengo que seguir trabajando, esforzándome como lo estoy haciendo, también le agradezco al 'profe' por tomarme en cuenta", dijo Luis Mejía al portal panameño Día a Día.

Mejía comenzó a tener más minutos en la presente temporada, algo que le ayuda a llegar en forma a junio. "No tanto luchar por un puesto, tengo que hacer mi trabajo, enfocarme en lo mío. Si la oportunidad se da, bienvenida sea, y si no seguiré trabajando al máximo", agregó quien al jugar las tres primeras fechas del Apertura sumó la misma cantidad de partidos que ya tenía en el club antes de la temporada.

MUNDIAL Los partidos de Panamá en Rusia El sorteo determinó que el debut sea contra Bélgica el 18 de junio, luego contra Inglaterra el 24 y cierre la fase de grupos contra Túnes el 28.



Mejía deberá competir en el puesto de golero con el guardameta del Dinamo de Bucurest, Jaime Penedo, a José Calderón del Chorrillo panameño y a Álex Rodríguez del San Francisco panameño. Éste último, junto a Mejía, no tuvo participación en las Eliminatorias centroamericanas.

"Mi mentalidad siempre ha sido trabajar, prepararme al máximo para cuando llegara la oportunidad aprovecharla al máximo, siempre me enfoco en eso, en mostrar un buen nivel y está la ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección de Panamá. Pero para ello hay que trabajar día a día, esforzarse; voy por ese camino y espero que la chance llegue", añadió el 12 albo.

Por último, agradeció el apoyo que recibe de los panameños: "Me pone contento, que la gente esté pendiente de mí me da muchas fuerzas para seguir trabajando. Solo me queda agradecerles por el cariño".



Otro "bolso" con chance de Mundial.

En el plantel tricolor son varios los jugadores que tienen una gran posibilidad de estar en junio en Rusia. Incluso, partiendo por el arco, Esteban Conde podría ser uno de los reservados por Tabárez entre los tres arqueros, aunque le tendría que pelear el lugar a Martín Silva y Martín Campaña.

Por otra parte, también están en consideración Álvaro González y Jorge Fucile, dos recurrentes en las citaciones de la selección uruguaya durante los últimos diez años.

Finalmente, hay dos jugadores que en un momento de las Eliminatorias fueron citados por la Celeste pero, en un principio, no estarían en los planes para el Mundial: Diego Polenta y Sebastián Fernández.

Nacional tiene un plantel de experiencia y de nivel internacional, solo con que cuatro de sus jugadores puedan estar en Rusia en junio es una de sus pruebas.