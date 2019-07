Megan Rapinoe, la líder del Mundial femenino que reclama equidad y critica a Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La capitana de 34 años de la selección de Estados Unidos, Megan Rapinoe, se convirtió en líder dentro de la cancha, llevando a su selección a conquistar el Mundial de fútbol femenino, y también fuera, siendo la voz cantante del reclamo de equidad salarial en el deporte y con sus críticas contra el presidente Donald Trump.

La atacante festejó el cuarto título mundial de la historia de Estados Unidos en el fútbol femenino, un logro que consideró "extraordinario y surrealista", en plena euforia tras la victoria 2-0 sobre Holanda en la final, siendo la responsable de uno de los goles.



"Esto es increíble. Nada más que pensar en todos los que han trabajado por esto, en todas las jugadoras... Tenemos a todas nuestras familias aquí. Esto es realmente extraordinario y surrealista", declaró Rapinoe a la televisión francesa TF1 luego del encuentro.



Rapinoe, protagonista del torneo además por sus declaraciones públicas en contra de Donald Trump, fue elegida la mejor jugadora del torneo (Balón de Oro) y se llevó igualmente la Bota de Oro a la máxima goleadora con seis anotaciones.



Fue la autora, de penal, del primer gol de la final ante las holandesas. El segundo fue obra de Rose Lavelle, a la que Rapinoe aplaudió.



"Esto es una recompensa. Es el día más importante. Estamos locas de alegría, pero también muy cansadas", admitió tras un mes de competición en Francia.



En declaraciones a otra televisión francesa, Canal Plus, destacó que la unidad es la clave del equipo. "No nos rendimos, estamos unidas y nos entregamos al máximo para ganar", aseveró.

Reclamo de equidad.

Megan Rapinoe celebra junto a sus compañeras de Estados Unidos. Foto: AFP.

Fuera del terreno de juego, Rapinoe es conocida por su compromiso contra las discriminaciones. Días pasados anunció que no iría a la "p... Casa Blanca" en caso de que el seleccionado fuera invitado por Donald Trump, ya que el presidente norteamericano "no lucha por las mismas cosas que nosotros".



En la rueda de prensa posterior a la final ante el combinado holandés, Megan Rapinoe hizo un llamamiento a "los patrocinadores, las televisiones, la FIFA y las federaciones".



"Todas las jugadoras en este Mundial han dado el mayor espectáculo. Ahora la conversación nos tiene que llevar al siguiente nivel. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo van a apoyarnos? Las mujeres, en todo el mundo, queremos continuar adelante", expuso la mejor jugadora y la máxima realizadora del certamen.



Rapinoe reconoció que la segunda conquista mundialista consecutiva no fue fácil, ya que se encontraron con "adversarios realmente duros" en su camino hacia el cuarto título de su historia. "Fue muy difícil. Ha habido mucha presión. Lo que hemos conseguido es impresionante", apuntó la jugadora del Seattle Reign.

Megan Rapinoe con la medalla de campeona. Foto: Reuters.

"Todas las jugadoras durante este Mundial hemos brindado el espectáculo más increíble. No se puede hacer nada más para impresionar. Hay que pasar a la etapa superior. Estamos listas para la igualdad salarial", reclamó la capitana.



El pasado 8 de marzo, durante la jornada internacional de los derechos de la mujer, 28 jugadoras denunciaron a la Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) por discriminación ante un tribunal de Los Ángeles, reclamando igualdad salarial con el equipo masculino. Hace unos días la prensa publicó que la USSF y las jugadoras han comenzado una mediación sobre el tema.



Sobre el torneo del 'Team USA', Rapinoe consideró que la "experiencia" fue un valor importante para superar los momentos más difíciles.

"Nos hemos apoyado en nuestra experiencia. Hemos tenido partidos difíciles, en los que hemos jugado más o menos bien. Había mucha presión, de la prensa sobre todo. Nosotras, las jugadoras más experimentadas, teníamos responsabilidades respecto a las más jóvenes, que se han integrado bien. Por eso hemos logrado este éxito", apuntó.