Los medios españoles alabaron la actuación de Federico Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Valverde fue titular y volvió a anotar para el triunfo de Real Madrid. Pero más allá de sumarse por segundo partido consecutivo en el marcador de su equipo, el "Pajarito" fue uno de los jugadores destacados del equipo de Zinedine Zidane por su despliegue.

Prensa El destaque de los medios españoles.

Marca: "De arriba a abajo sin parar se dejó el alma hasta el 75' cuando Zidane le dio descanso. Inteligente, sabe siempre cuando entrar con el acelerador a fondo en el último tercio. Fue otro que creció con el paso de los minutos. Encontró el premio del gol, aunque con bastante fortuna en el arranque de la segunda mitad. Su disparo golpeó en Oyarzabal y engañó a Remiro. Se estrenó en Ipurua y sigue la racha. Si le pilla el gustillo a marcar...".

AS: "Partido menos brillante del uruguayo en el despliegue físico, aunque lo compensó haciendo el 2-1. Le pegó bien, aunque la fortuna se alió con él para que el toque en Oyarzabal dejase fuera de juego a Remiro. Se volvió a asomar en ataque después, le está cogiendo el gusto a eso de buscar portería. Tras el descanso ganó en presencia en el mediocampo. Se fue en el 76’ y el Bernabéu le reconoció su enorme esfuerzo; entró Kroos en su lugar".

Sport: "El uruguayo demostró que tiene sitio en el once inicial. Abarcó mucho campo con su físico, tuvo pocos errores y anotó el segundo con un poco de fortuna". El diario catalán le puso un 7 de puntaje de partido.



Declaraciones Las palabras de Valverde.

"Muy especial por todo lo que estoy trabajando. Por el grupo. El otro día fue mi primer gol y hoy he podido volver a marcar. "Escuchar los aplausos ahí dentro es algo muy lindo", dijo sobre su segundo gol.

Los silbidos que recibió Gareth Bale.

"No voy a hablar de lo que hizo la afición. Gareth entró y aportó lo que sabe hacer. En el tercer gol puso un balón increíble a Karim. Nosotros vamos a apoyarle. Yo le he ido a abrazar. Es un respeto por todo lo que me brinda en el día a día. Es una buena persona, es imposible no quererle. Está entrenando muy bien y aportando mucho en el campo. La afición lo acabará recompensando".

El partido del martes con PSG por Champions.

"Es una motivación muy grande. Esas ganas nunca pueden faltar y tenemos una espinita con el PSG tras el partido de ida".

Qué han hablado con Suárez por el clásico español.

"Luis es una persona que le gusta joder. Charlamos, hacemos bromas. Aún no hemos apostado nada, pero siempre de buena manera".

La ovación que recibió del Santiago Bernabeu.

"El primer tema del que se va a hablar en mi casa es ese. Tengo que seguir luchando y trabajando, que me sirva de motivación".

Zinedine Zidane.

"Yo trabajo duro día a día y trato de devolverle la confianza que me brinda".