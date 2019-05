El mediocampo de Nacional ganó su partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian Rodríguez no tuvo un buen partido. Tampoco fue lo mejor de Walter Gargano. Rodrigo Rojo y Agustín Canobbio no lograron desequlibrar por las bandas. En parte, esos hechos, así como el magro juego colectivo de Peñarol, tienen una explicación: la buena tarea de los mediocampistas de Nacional, en especial de Rafael García y de Gabriel Neves. También fue importante el apoyo de Matías Zunino, quien es una máquina de correr y de auxiliar a sus compañeros.



Nacional ganó el duelo en un sector neurálgico del juego. Es verdad que “Rafa” García no es un jugador vistoso, pero ayer cumplió a la perfección el libreto. Fue el dueño de la mitad de la cancha. Cortó infinidad de avances de Peñarol y, consciente de sus limitaciones a la hora de realizar pases largos, en general le cedió el balón a Neves, quien fue el encargado de buscar a Rodrigo Amaral y de realizar un pase más arriesgado.

En tal sentido, si bien el fernandino tuvo alguna imprecisión -principalmente en el primer tiempo- manejó bien la pelota, como es habitual en su forma de jugar. Está asentado como titular indiscutido en este Nacional de Álvaro Gutiérrez, que ve como va encontrando variantes en ciertos lugares de la cancha.

Amaral, que empezó siendo el socio de Gonzalo Bergessio, se tiró unos metros más atrás para entrar en contacto con la pelota e hizo buenas conexiones con Neves, también con Zunino por la derecha. Hasta hubo momentos en los que Guillermo Cotugno se sumó al ataque, como a los 14’, en una jugada que terminó con un remate suyo que atajó Dawson.



Nacional generó pocas situaciones de gol, pero se mostró como un equipo compacto, firme, partiendo desde la defensa, que estuvo bien parada.



En el complemento, la limitante de tener un jugador de menos hizo que tuviera aún menos profundidad, aunque un tiro libre que Guzmán Corujo no logró cabecear (estaba solo), le pudo haber dado el triunfo a Nacional en el primer clásico de la historia que se disputó en el Campeón del Siglo.



La defensa 6 puntos Partiendo desde Mejía y terminando en Viña, Nacional completó un buen partido a nivel defensivo. Atento el panameño, expeditivos Corujo y Carvalho y seguros los laterales, Cotugno (luego Zunino) y Matías Viña.

El mediocampo 7 puntos Rafael García y Gabriel Neves “se comieron” la mitad de la cancha y lograron que Nacional sea superior en ese sector de la cancha. Además, estuvieron bien respaldados por Matías Zunino. El “Chory” Castro salió sentido a los 36’.

El ataque 5 puntos Si bien Rodrigo Amaral cumplió una buena actuación, en el marco de un partido cerrado, Nacional no logró ser un equipo profundo. Empezó bien, pero se fue diluyendo, más aún con la expulsión de Gonzalo Bergessio.



Álvaro Gutiérrez

El entrenador de Nacional realizó un buen planteo. Su equipo jugó todo el segundo tiempo con un hombre de menos y no se notó. Hizo las variantes para ganar el partido.