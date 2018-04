Medina: “Perdimos un poco el orden y fuimos impacientes”

Alexander Medina no se fue para nada conforme con el resultado ni mucho menos con el rendimiento de Nacional ayer en el empate sin goles frente a Liverpool en el Gran Parque Central.



El técnico tricolor volvió a rotar el plantel e hizo seis cambios, pero el triunfo no llegó.



“En el primer tiempo por momentos estuvimos bien, generamos situaciones de gol, pero por otros instantes no fuimos los de antes, nos faltó fluidez de juego”, analizó el “Cacique” en conferencia de prensa tras el partido.



El entrenador de Nacional remarcó que su equipo “no estuvo claro en la salida con la pelota, ese fue un déficit. Por momentos sí logramos jugar bien utilizando la banda con varios centros, sobre todo en el primer tiempo pero luego tuvimos escasos recursos para tener mayor vocación ofensiva”.



Si bien en la primera parte Nacional dominó y hasta generó interesantes situaciones de gol, en el complemento la historia fue otra y fue Liverpool el que propuso el juego: “Es un conjunto de cosas. Nosotros no estuvimos bien, pero el rival también juega. Más allá de eso, perdimos un poco el orden y fuimos impacientes a la hora de manejar el balón. Por ahí creo que estuvo la clave del partido”, dijo.



Ahora Nacional jugará el martes por Copa Libertadores en Cuzco y acerca de ese encuentro, Medina expresó que “es un partido muy especial para nosotros y más o menos ya tenemos el equipo en la cabeza. Tenemos que ver la recuperación de algunos que jugaron hoy y otros que por diferentes motivos no estuvieron”.



Por último y ante la consulta de si el tricolor puede ser campeón del Apertura con estos rendimientos, Medina cerró diciendo que “no hicimos un buen partido, pero otras veces sí. Todavía falta y sabemos que depende de nosotros”.