"A Medina antes del partido con Santos le dijimos que no tenía que demostrar nada"

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, aseguró que antes de que se viviera una semana tan decisiva le había comunicado al técnico Alexander Medina que él no tenía que demostrar nada. Feliz por el rendimiento de los jóvenes valores de la cantera, anticipó que en la segunda parte del año seguramente se verán a otros juveniles en el primer equipo.

Rodríguez indicó que se realizarán gestiones con Boca Juniors y con Gino Peruzzi para que el futbolista se quede en club hasta fin de año. De la situación que no quiso anticipar nada es la del capitán Diego Polenta, aunque reconoció que las gestiones para lograr su permanencia se llevarán adelante de manera firme.



Al describir la forma en la que vivió el último partido del Torneo Apertura en Jardines del Hipódromo, Rodríguez comentó a 100% Deporte (Sport 890): "Lo viví con nerviosismo, como todos los hinchas de Nacional, porque era una definición apretada y porque jugar contra Danubio en Jardines nunca fue fácil para Nacional. Era previsible que se podía vivir así".



Para el titular de Nacional el equipo del "Cacique" fue "prácticamente superior todo el partido, pero costó hacer el primer gol. Se crearon muchísimas situaciones de gol, mientras Danubio tuvo dos: en una convirtió y en la otra hubo una tremenda atajada del 'Coco' Conde, de esas que siempre tiene en todos los partidos".



Sin perjuicio de la felicidad que siente por sumar un nuevo éxito deportivo como presidente del club, subrayó que lo que viene es lo más importante: "Tenemos que ser campeones uruguayos y ojalá pasemos a la próxima ronda de la Libertadores. Eso sí, voy a contar que una semana antes del partido con Santos tuvimos una conversación con el 'Cacique'. Ahí reforzamos el convencimiento, por si hacía falta. Y lo que le dijimos fue que los partidos contra Santos y con Danubio eran difíciles, pero que él no nos tenía que demostrar nada".



​Para Rodríguez el Apertura tiene enorme trascendencia porque pone al club en una definición del Campeonato Uruguayo, pero hubo cosas de enorme valor para la institución, como "ver el surgimiento de chiquilines o la recuperación de (Alfonso) Espino y (Leandro) Barcia".



Además, no se quedó solamente los casos de Guzmán Corujo y Christian Oliva, porque anticipó que "en el segundo semestre vamos a ver mucho a Gabriel Neves, a Labandeira y a algunos juveniles que estuvieron en la Libertadores Sub 20, porque el Cacique los conoce muy bien".



Rodríguez criticó los hechos de violencia que se vivieron el pasado sábado, remarcó que "fueron muy lamentables" y precisó que "hubo una equivocación del Ministerio del Interior en el procedimiento" y también fue incisivo a la hora de cuestionar la determinación de la AUF sobre la adjudicación de los puntos del Intermedio para la Tabla Anual. "La Anual va a tener números quebrados, pero es lo que hay, aunque no lo entiendo. Como tampoco tanta agenda cargada y que después todo finalice el 31 de octubre. Con la finalización del Intermedio, en 4 meses Nacional sumará 31 partidos, disputará así más juegos que el Barcelona".



A la hora de valorar rendimientos individuales, Rodríguez ponderó lo que hizo el argentino Gonzalo Bergessio, destacó las intenciones que tiene el club de lograr que Gino Peruzzi se quede hasta fin de año -su contrato vence el 31 de mayo- y colocó a Christian Oliva en el primer lugar del podio. "Oliva fue excepcional. Jugó en Primera como jugaba en Tercera. Fue espectacular".



De Bergessio, en tanto, señaló: "rindió muchísimo. Cuando vino para Uruguay lo hizo con una fe enorme de poder rendirle a Nacional y fue una muy buena contratación. Es un gusto tenerlo en el plantel y no solo por su calidad futbolística, sino por su calidad humana".



Finalmente, se mostró ilusionado de que Luis Aguiar rinda en la segunda parte del año. "Creo que la incorporación del 'Canario' Aguiar nos va a dar muchísimo en la segunda parte del año. Su aporte va a ser muy bueno y estamos muy contentos que esté en Nacional. He conocido un gran tipo".