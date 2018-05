Medina: “Nacional fue despojado”

Dolorido, amargado, frustrado y molesto. Todas esas fueron las sensaciones que invadieron a Alexander Medina apenas terminado el partido.

Concretada la derrota 3-1 ante Estudiantes, fue uno de los primeros que fue a increpar al árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar. Cruzó la cancha y, en el medio del borbollón, intentó hablar con él. “El juez incidió claramente en el resultado”, dijo ya en zona de vestuarios. “Me acerqué a preguntarle qué había visto, pero ya no daba para nada y quedó ahí. Los que somos partícipes de un partido a esa altura tenemos sensaciones y pulsaciones muy altas”.

Aunque masticó y tragó la bronca porque sabía que nada iba a cambiar su protesta, el “Cacique” tiene claro el pensamiento: “Nacional fue despojado de la posibilidad de estar en la próxima fase de la Libertadores. Éramos merecedores de avanzar y por eso me voy con un sabor muy amargo”.

El entrenador tricolor está convencido que no fue penal de Arismendi en el final, pero no es lo único que le recrimina al árbitro. “La expulsión de Bergessio no sé si era para tanto y fue en un momento clave, porque nosotros habíamos jugado un buen primer tiempo y hasta el primer gol de ellos estábamos bien. Después vino el segundo gol y la expulsión de Bergessio. Creo que el resultado final se explica en la suma de todo lo que pasó, aunque también es cierto que hicimos un mal segundo tiempo”.

Seguir sumando puntos para seguir en lo más alto de la Tabla Anual y ganarla a fin de temporada y al mismo tiempo empezar de nuevo en la Copa Sudamericana son los dos desafíos que tiene Nacional de aquí en adelante. “Pensábamos seguir en la Libertadores, pero no fue posible y a partir de ahora tenemos que tranquilizarnos, analizar mucho y pensar en todo lo que se viene. Hay que seguir adelante, trabajando mucho, principalmente en lo mental”, dice el “Cacique”.

El plantel tricolor regresa esta misma mañana a Montevideo y sobre el mediodía tiene previsto ya estar en Los Céspedes. No puede perder tiempo, porque ya el domingo a las 15.00 tiene un importante desafío por el Intermedio: Wanderers en el Parque Viera.