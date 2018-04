Medina: "Me pregunto si de verdad estamos preparados para ese momento"

El técnico de Nacional, Alexander Medina, después de considerar que la contienda ante Peñarol en la fecha 13 definirá en un gran porcentaje el título del Torneo Apertura, admitió que le encantaría que "alguna vez se diera la posibilidad de jugar los clásicos en los estadios de los dos equipos, pero también me pregunto si de verdad estamos preparados para ese momento".



El "Cacique" está absolutamente convencido que el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo van a terminar albergando los clásicos, pero subrayó que será necesario contar con una colaboración global para que esto suceda."Va a llegar y tendremos que tener la madurez necesaria todos los componentes del fútbol".



Aunque los ojos siempre están puestos en el próximo partido, argumento que fue defendido por la experiencia que tuvo como jugador porque "los partidos antes del clásico siempre son bastante complicados" y en ese caso subrayó que es necesario"enfocarse en Boston River", en diálogo con 100% Deporte (890 Sport), Medina dijo: "el torneo ya nos demostró que hay que estar muy concentrados en cada partido, pero desde el instante en que se arma el calendario ya observamos dónde va a caer el clásico. En un porcentaje este partido puede definir el campeonato, porque después sería muy complicado cambiar el rumbo".



El entrenador de los tricolores informó que Diego Polenta está recuperado, trabajando a la par del plantel y que ya lo hizo bien, sin dificultades, mientras que en el caso de Matías Zunino será necesario aguardar algunas jornadas más de entrenamiento. "Está ahí, con el correr de esta semana veremos si lo podemos utilizar ante Boston River. Vamos a intensificar sus cargas para ver si llega. El resto está bien y con enormes ganas de jugar. Es un aliciente para todos el saber que han tenido minutos".



Ese aspecto de la rotación volvió a ser defendido por el conductor de Nacional. "No teníamos mucho tiempo, llevamos nada más que dos meses y tuvimos que ir viendo varias cosas, por suerte los jugadores han respondido. Actuaron 26 futbolistas del plantel y estamos muy contentos con todos; algunos quizás rindieron un poco más y otros tienen que seguir mejorando".



Si bien dejó en claro que tiene una base y hay jugadores que han tenido más minutos y han repetido mayor cantidad de partidos, remarcó que "por calendario o por desgaste optamos por rotar. Siempre tuvimos cuidado en la preparación del partido y muchos jugadores respondieron bien y se ganaron su lugar, pero ante la seguidilla hay otros futbolistas que también venían empujando para jugar y les hemos dado oportunidades".



Medina no quiso responder al comentario que realizara Leonardo Ramos, técnico de Peñarol, cuando hizo alusión a la situación que se generó en otro equipo con desgarros en los futbolistas pese a la rotación. En ese sentido, se limitó a responder: "desgarro tuvimos uno solo, Zunino. Cansancio de jugadores sí. Pero no me dejo llevar por otras cosas o comentarios. Estoy enfocado en Nacional y lo demás queda para la especulación".