Medina: “Nos llevamos la victoria sin jugar bien”

El hincha en general valora cuando el entrenador de su equipo declara sinceramente y dice lo mismo que la mayoría observó. Como el fútbol es un juego puede generar diversas opiniones, pero siempre transitando en una misma línea. Fue lo que pasó con el “Cacique” Medina, que habló sin rodeos.

“Hicimos un mal partido y hay que reconocer cuando las cosas no salen”, dijo con honestidad el DT tricolor.

“El rendimiento del equipo no fue bueno, más allá de que hicimos los méritos para ganar el partido. Rampla llegó una vez, incidencia que atajó Luis (Mejía) y después en el gol, que fue una pelota quieta. Luego no tuvimos más sobresaltos”, analizó el “Cacique”. Y pasó a referirse a los aspectos en que falló su equipo. “Tenemos que generar muchísimo más de lo que generamos. Debemos mejorar en situaciones de gol, en tener más la pelota. Debemos tener mejor disposición para manejar el ancho de la cancha. Una cantidad de factores que esta vez no estuvieron, pero igual siempre me gusta que el equipo vaya al frente. Hoy (por ayer) fue una de esas tardes en que nos llevamos la victoria, pero jugando mal”, insistió.

Más adelante señaló lo que deben mejorar. “La circulación de balón, tener más ideas. Hubo muchas imprecisiones en muchos jugadores, en los pases cortos, en los largos. Un montón de cosas que hay que corregir. Pero tenemos calidad. Sabemos que a veces remontamos con juego y fútbol. Hoy no, pero los empezamos a rodear con ganas e ímpetu. Ellos también hicieron su partido, hicieron tiempo desde el primer minuto, lo anestesiaron, pero son cosas válidas. Reglas de juego, porque el tiempo que hizo, lo descontó el árbitro”, concluyó.