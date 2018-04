Medina: “Hicimos méritos para ganar”

Alexander Medina no anduvo con vueltas y fue categórico a la hora de realizar un análisis del clásico: “Hicimos méritos para ganar y tuvimos oportunidades claras de gol. Me voy con sensaciones buenas desde el desarrollo porque propusimos en gran parte del partido. Son clásicos y por merecimientos no es la cosa; ellos llegaron una vez e hicieron un gol. Los jugadores estuvieron bien, tantos los titulares como los que entraron desde el banco”.



El “Cacique” explicó qué buscó con Santiago Romero y Tabaré Viudez, dejando en el banco a Diego Arismendi y Sebastián Fernández. “Intentamos que sea un equipo intenso, sobre todo por las bandas y por el medio. Obvio que tenemos en cuenta muchas de esas estadísticas de los jugadores en los clásicos y planificamos el partido por el momento de los jugadores y por las características del rival. Decidimos optar por Romero y me gustó cómo jugó”.



Sobre si le sorprendió la presencia de Fidel Martínez en el ataque de Peñarol, el DT sostuvo que “era una de las opciones. De repente nosotros habíamos planificado un partido con Fernández, pero también tuvimos en cuenta cualquier variante que podían hacer como esta que hicieron”.



Nacional sigue primero, con dos puntos de ventaja sobre Peñarol y cinco por encima de Danubio y Defensor Sporting, que aún tienen expectativas de conseguir el título, a falta de dos jornadas para el final. “Faltan dos fechas y hay muchos cruces. Tenemos dos rivales que serán complicados. Hoy vinimos a asegurar gran parte del campeonato y no se pudo, hay que seguir luchando, estamos capacitados”, concluyó el entrenador de Nacional.