Medina dijo que el ingreso de Polenta se debió a "una cuota de personalidad necesaria"

Luego del triunfo 1-0 ante Banfield, que le permitió a Nacional acceder a la fase de grupos (junto a Estudiantes, Santos y Real Garcilaso), Alexander Medina tomó la palabra.



A continuación, las frases más importantes que dejó el DT:



La clasificación:



"Lo hablé en mi llegada con los dirigentes y jugadores de que era fundamental meternos en fase de grupos por un tema deportivo y económico. Estamos tranquilos y felices por llegar a la meta. Ahora sí estamos en Copa Libertadores. Tengo mucha satisfacción por lograr un objetivo claro que nos marcamos desde que asumí este proyecto".



El rendimiento de Esteban Conde:



"Hay una doble tapada muy buena tras un tiro libre y después no recuerdo otra. En el primer tiempo merecimos irnos en ventaja y no se dio, en el complemento nos complicaron. Nos tocó sufrir, pero en líneas generales hicimos buenos 180 minutos".



El ingreso de Diego Polenta:



"Lo charlé con él. Ya había jugado en esa posición. Me basé en que teníamos más juego aéreo, una salida de balón más prolija, además de una cuota de personalidad necesaria para este partido, aunque es cierto que perdíamos un poco de desdoble. Al arrancar el partido clasificados tampoco teníamos que tomar tantos demasiado riesgos. Creo que lo hizo en muy buena forma".



El penal no cobrado sobre Nicolás Bertolo:



"Tendría que repasar la jugada, no vi nada del transcurso del partido, pero seguro que Julio (Falcioni) se va con la misma sensación que yo me fui de Buenos Aires. Allá le cobraron una falta a Zunino en el gol del empate que no fue y luego le hicieron falta en el área y no la pitaron. Esto es fútbol, a veces te pitan a favor, otras en contra".



Futuro:



"Ahora vendrán nuevas metas. Estamos viviendo un presente muy bueno, aunque aún no logramos nada importante aún. Creo en el trabajo y dedicación de los muchachos; ese es nuestro camino".