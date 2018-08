Medina: “El equipo estuvo muy bien”

“El equipo estuvo muy bien, con un juego fluido, con muchas situaciones de gol, fuimos contundentes en la red adversaria en ese primer tiempo y nos dio tranquilidad para el desarrollo de todo el encuentro. Todo el equipo estuvo bien, en rendimientos individuales, colectivos, en circulación del balón y en circuitos de ofensiva”, explicó Alexander Medina sobre sus conclusiones tras la goleada 3-0 a Fénix.

“Tuvimos buenas salidas desde el fondo. El penal se genera con una salida de Conde, el segundo gol también llega desde una salida de Conde. Y varias situaciones de gol que hoy tuvimos fueron a través del juego elaborado, del juego de posesión y salidas desde el fondo claras”, agregó el DT.

Luego, el “Cacique” se refirió a lo que sucedió en el complemento, donde Nacional no tuvo ni la intensidad ni la agresividad de la primera parte: “Hay una sumatoria de factores que influyen a la hora de bajar un poco el nivel. Nosotros creamos algunas situaciones de gol en el segundo tiempo de forma clara y no tuvimos la contundencia del primer tiempo. No sé cuántas más tuvimos en el primer tiempo, pero sí las concretamos. Se bajó un poco el nivel de intensidad”.