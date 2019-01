Medina: otro DT al que no se supo esperar

Pese a haber tenido uno de los mejores registros como técnico de Nacional en la última década, Alexander Medina se marchó casi que por la puerta de atrás de Los Céspedes. Es cierto que dio un paso al costado por determinación propia, pero era altamente probable que la nueva comisión directiva que presidirá desde este martes José Decurnex no le renovara contrato.

El "Cacique" finalizó con un 75% de los puntos que disputó en el torneo local, al mismo nivel que Eduardo Acevedo, Marcelo Gallardo y Martín Lasarte (todos con el mismo porcentaje de efectividad) y solo superados por Juan Ramón Carrasco, quien en la temporada 2010-2011 fue campeón con el 79%.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que se haya marchado un entrenador con buenos números, sino que a esta altura ya es algo sintomático en la institución. Luego de que Gerardo Pelusso estuviera durante dos temporadas y media entre 2007 y 2009 y se marchara campeón, solo Lasarte se mantuvo por más de un año al frente del equipo: durante la segunda mitad de 2016 (campeón del Uruguayo Especial) y por todo el 2017.

Juan Ramón Carrasco

2010-2011

Reemplazó a Luis González en mitad del Apertura 2010 y consiguió una enorme cantidad de puntos (20), pero no le alcanzaron para acceder al título por todas las unidades relegadas. Sin embargo, ganó el Clausura con comodidad (con seis puntos de ventaja) y fue campeón del Uruguayo tras vencer a Defensor Sporting en la final. Cosechó el 79% de los puntos que disputó, aunque en la Copa Libertadores no le fue bien: no superó la fase de grupos. Pese a ser campeón, Nacional no le renovó el contrato.