Medina y su alegría por el gol de Coelho

Creo que fuimos superiores en todo momento. Creamos muchas opciones de gol, me dejó muy contento el rendimiento del equipo”, comenzó diciendo Alexander Medina.



“Estoy contento con todos los jugadores del plantel, todos tiene una gran actitud y disposición. Miraba el banco y menos Rolín eran todos de Tercera, eso es un gran orgullo para mí”, reconoció. Y se refirió a Gonzalo Bueno. “Volvió a tener un gran segundo tiempo. Por derecha hizo expulsar a un jugador y por izquierda desbordó constantemente”.



Luego explicó lo que significó ese gol tempranero de Fénix. “El gol cambia todo, genera ansiedad. Y diez jugadores defendiendo dentro de su área es muy complicado. Ellos estaban con mucha energía en el primer tiempo, pero sabíamos que si teníamos mejor circulación de balón nos iba a ir bien en el segundo. Fénix es un equipo muy compacto, que no deja espacios y tiene una línea de cinco muy férrea y cuatro por delante. Sabíamos que teníamos que tener mucha paciencia, lo hablamos antes del partido y fue tal cual”.



Aclaró que no le preocupaban antes las críticas ni las alabanzas ahora. “Nosotros nos abstraemos de los comentarios y confiamos mucho en nuestro trabajo. Formar un equipo no es fácil, hicimos una pretemporada dura, armar el equipo y estar arriba de los fichajes que llegaron al final, no fue fácil. A veces hay equipos que llevan seis meses y siguen diciendo que están en formación y nosotros llevamos un mes y medio. Pero lo estamos haciendo bien”.



También admitió su alegría por el gol de Diego Coelho, a quien conoce desde niño. “Es otra alegría más. Una alegría enorme por él. Lo conozco desde niño por haber compartido vestuario con su padre, es muy hincha de Nacional y hoy en un partido muy difícil hizo su primer gol en Primera”.



Tras reconocer que su equipo debe defender mejor en el juego aéreo, se refirió al capitán Diego Polenta, ya habilitado para jugar la revancha frente a Banfield del próximo miércoles. “No es momento de evaluar lo del miércoles, aunque tengo las cosas claras y sé lo que voy a hacer”.