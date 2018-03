Médico de la selección informó que Neymar estará tres meses de baja

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, reveló que el grado de la lesión de Neymar es superior al que se publicitó. En declaraciones al diario O Globo indicó que lo que sufrió el futbolista del PSG "no se trata de una fisura, sino de una fractura, por lo que estará entre dos meses y medio y tres meses de baja".



En consecuencia, Neymar, que se operará el próximo sábado en Belo Horizonte, recién estaría recuperado a principios de mayo y con el tiempo muy justo para ponerse en forma y afrontar el inicio del Mundial, que para Brasil es el 17 de junio ante Suiza.



Lasmar informó que es "una fractura importante en un hueso del pie. Está triste pero entiende que no hay otra alternativa ahora. Se va a dedicar a estar bien cuanto antes y nosotros también vamos a hacer todo lo posible para que esté listo. Una fractura como esa a veces parece invisible como sucedió con Neymar. La mejor y única solución es la operación porque el tratamiento conservador te deja abierta la posibilidad de una recaída en un corto plazo de tiempo. No podemos correr ese riesgo".