Médico de Egipto no quiere correr riesgos con Salah

Mohamed Aboualala, integrante del equipo médico de Egipto, confirmó que la evolución de Mohamed Salah avanza bien, pero no pudo evitar reconocer que lo que se observa actualmente le impediría al futbolista competir ante Uruguay.



En declaraciones que recogió el diario Al-Ahram de Egipto, Aboualalala remarcó que él no puede determinar el día exacto de la participación de Salah e hizo hincapié en que aún se precisan indicadores más claros y grandes.



"Sé exactamente cuánto hace que todos están esperando para saber el destino de la participación de Salah, pero tengo que decir lo que veo y nosotros tenemos que cuidar a Mohammed". "No queremos pagar con un error" y agregó "solo jugará cuando su curación esté completa".