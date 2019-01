El médico de Barcelona respaldó la acusación de Erazo a Peñarol

El lunes 7 de enero Frickson Erazo se hizo los estudios médicos pertinentes antes de cada firma de contrato, en este caso con Peñarol, pero luego de ellos se comunicó que el jugador no iba a cerrar su vínculo con el club mirasol por una lesión en su rodilla.

"Noté que hubo mala leche y que algo trancó la negociación" y que "“pienso que me hicieron una cama por un tema de representantes", dijo el zaguero ecuatoriano en diálogo con Último al Arco de Sport 890. Incluso el jugador de 30 años sostuvo que "me ofrecí a hacer un contrato por productividad y rendimiento", Peñarol no quiso contratarlo por recomendación del Departamendo Médico del club, según un comunicado emitido al día siguiente.

Pero este lunes el médico del Barcelona de Guayaquil aseguró ante la prensa que el zaguero no tiene una lesión que le impide jugar, respaldando así los dichos de Erazo.

"Lo vi esta mañana. Hicimos una resonancia magnética. Como antecedente hay que nunca en toda su carrera de futbolista tuvo una lesión en esa rodilla, nunca lo han operado de esa rodilla", aseguró el doctor Ramón Barredo.



"Ha estado activo como todos lo hemos visto desde que es futbolista. Se ha ido a Brasil, nunca ha estado parado", agregó a la vez que aclaró que "hace un tiempo empezó a sentir algo de molestia en una de las rodillas".



Por lo tanto, con serenidad en la voz, afirmó que "ahora esto que ha ocurrido con Peñarol es un poco raro, porque inicialmente decían que tenía un coágulo en la rodilla y eso es un diagnóstico que no existe".

Dr. #RamónBarredo realizó chequeo a #FricksonErazo y da su diagnóstico.

"F.Erazo, nunca ha tenido una lesión en esa rodilla.Esto que ha ocurrido con Peñarol es un poco raro, porque inicialmente se dijo que presentaba un coágulo en su rodilla, eso es un diagnóstico que no existe" pic.twitter.com/FdcUMVEtju — ComunicadoresBSC ® (@ComunicadorBSC) 14 de enero de 2019

"Hemos hecho una resonancia y, efectivamente, lo que tiene es una pequeña lesión en el cartílago de su rodilla que no le impide jugar, no le produce ningún síntoma de manera que un médico deba retirarse porque su carrera se ha terminado. Eso es una estupidez", tiró Barredo.

"Nadie puede decir a un futbolista que se retire porque tiene una pequeña lesión en un cartílago, que no produce ninguna limitación. Le he dado unas cuantas recomendaciones y puede seguir jugando todos los años que le queden de su carrera deportiva", sentenció.