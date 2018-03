"Me vendría bien ir a la liga inglesa"

Los 13 goles que lleva convertidos en la LaLiga (así se denomina la española), le han permitido a Maximiliano Gómez ser un delantero codiciado por varios equipos. Uno de ellos parece ser el Tottenham inglés.



Aparentemente, el cuadro londinense viene observando con atención las evoluciones del delantero del Celta. El delantero uruguayo, que estuvo a punto de emigrar al fútbol chino (lo quiso el Beijing Guoan) abrió las puertas para una posible transferencia. “Trato de mirar mucho fútbol y aprender de los grandes. Estamos para eso. La verdad es que la liga inglesa es muy linda. Es más fuerte, más potente. Me vendría bien ir allí. Es algo muy lindo que te relacionen con los cuadros que están saliendo. Hay que seguir luchando día a día, con humildad, y dejándolo todo con el Celta”.



Al referirse a la situación generada con el club chino, Maxi comentó: “De lo de China se habló mucho en las redes sociales, pero no hubo nada concreto. Yo hablo mucho con mi representante y él nunca me dijo nada de China”.