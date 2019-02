"Me siento más capacitado para dar asistencias que para culminar las jugadas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los dos goles que le convirtió a Montevideo Wanderers abrieron de par en par las puertas para que Gustavo Lorenzetti se convierta en titular de Nacional desde el inicio del Torneo Apertura, por más que el mediocampista argentino sostenga que está "más capacitado para dar asistencias que para culminar las jugadas".

Ni siquiera su sentido del humor, expuesto ante sus compañeros tras la finalización del amistoso, en la que les dijo: "lo siento, muchachos, ya me gasté la cuota de gol del año" pueden llegar a provocar una demora en la inserción de Lorenzetti en el once tricolor. Mucho más cuando el propio futbolista reveló que Eduardo Domínguez le está entregando "libertad para moverme por todo el mediocampo".

En diálogo con 100% Deporte (890 Sport), Lorenzetti dijo estar muy a gusto en Nacional. "Estoy adaptándome a la institución, al país, pero muy contento porque me han tratado muy bien desde que llegué. Fue un cambio importante para mí, llegar a Nacional es un paso hacia adelante en mi carrera y lo estoy disfrutando mucho. Los compañeros me recibieron muy bien".

Sobre su estado físico y futbolístico, el talentoso futbolista narró: "Había hecho parte de la pretemporada con la U (Universidad de Chile), después surgió lo de Nacional y entre los papeles y la mudanza no pude hacer nada. Volví a entrenar normalmente, iba a debutar contra Peñarol en el amistoso del verano pero no tenía la ficha médica. Tenía mucha ansiedad por hacerlo y quizás por eso después tuve una contractura en el isquiotibial y quedé fuera de la Supercopa. Hoy lo que me falta es algo de ritmo futbolístico".

Al hablar de la función que puede cumplir en el once titular de Nacional, Lorenzetti comentó: "Eduardo (Domínguez) me da mucha libertad, para que me mueva de interior izquierdo, interior derecho, enganche. Juego en distintas posiciones y me siento bastante cómodo en cualquier parte del mediocampo".

Sin perjuicio de ello, dejó en claro su preferencia. "Hoy en día lo que te piden los técnicos es que seas un poco polifuncional, yo me siento más cómodo ayudando por el centro y no tan pegado a la raya. Mi fuerte es de media cancha hacia adelante".

Los dos goles logrados ante los bohemios no pueden ser considerados como una señal de una futura tarea muy prolifera en materia de conquistas. "No soy un volante que llega habitualmente al gol, soy más bien un pasador, de comienzo de jugadas. El otro día me reía un poco con los chicos porque les dije que había agotado la cuota de goles del año. Me siento más capacitado para dar asistencias que para culminar las jugadas".

Lorenzetti admitió que los primeros trabajos en Nacional le permitieron comprobar el valor de la cantera tricolor y puso el ojo en un futbolista. "Me sorprendió muchísimo Santi Rodríguez. Le pregunté cuántos partidos tenía en primera y me dijo que el primero había sido el amistoso con River, no lo podía creer. Es un chico que va camino a tener un gran futuro. Tiene una personalidad muy buena, es humilde, escucha mucho".

"Sí, puedo jugar con él. A mi me gusta jugar con los que tienen riqueza técnica, con los que puedas tirar una pared y que te la devuelvan bien. Tiene explosión, es encarador, tiene descarga. Podemos jugar juntos y la idea que tiene Eduardo es la de poner jugadores de buen pie en mitad de cancha para dominar el partido", remarcó el argentino.

Aceptando que está integrando un un plantel que va a necesitar rodaje para aplicar los conceptos del técnico, Lorenzetti no ocultó que en las primeras conversaciones ya le dejaron claro lo que había que lograr en Uruguay. "Lo prmiero que me hicieron saber es que había que cortar la racha de Peñarol. Es un desafío muy lindo. Vine a eso, a salir campeón. Y esa es la idea de todos los futbolistas que vinieron a Nacional. Ojalá podamos darle una alegría a la gente".

Amigo de Guzmán Pereira y de Mathias Corujo, con quienes compartió plantel en Universidad de Chile, Lorenzetti dijo: "Ya le dije a Guzmán que le iba a hacer un caño. Lo vi el otro día y anda muy bien. Me alegra que tanto a él como a Mathias Corujo les vaya bien".