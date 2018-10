"Me hacen sentir importante"

-¿Qué tipo de partido te esperás hoy?

-Pienso que será un partido muy trabajado, sabiendo de que hay dos partidos por delante, que no se define todo mañana, sino que todavía va a quedar el partido en casa, entonces creo que se van a cuidar mucho los detalles, ninguno de los equipos dará muchas opciones. Estamos trabajando en cómo plantean ellos el partido, en cómo se paran, y a partir de ahí nosotros tratar de manejar el trámite. Sabemos que es un equipo que te entrega la pelota, esperemos tener la pelota y poder manejar nosotros el partido sabiendo que juegan muy bien a la contra.

-¿Lo que pasó contra San Lorenzo en Argentina, donde en un momento fueron a buscar el partido y terminaron recibiendo otro gol, lo toman como un aprendizaje para que no se vuelva a repetir?

-Todos los partidos te dejan algo que rescatar, que aprender y eso es lo bueno del fútbol, que cada dos o tres días te está dando revancha para poder mejorar. Siempre se busca lo que se dice la perfección, que en realidad no existe, es lo que trata de hacer uno para que los resultados sean buenos. Intentaremos que el partido se incline a nuestro favor, sabemos que hacer goles de visitante es bueno, pero yo creo que más importante es mantener el arco en cero y a partir de ahí sabemos que manteniendo el cero mínimo sacamos un empate, así que por ese lado también es muy importante no recibir goles. Esperemos que las cosas vayan como las estamos planeando, pero no siempre sale así. El equipo llega bien, la gente está recuperada, ya descansada, no hay excusa de meter pata y darlo todo.

-¿La forma de jugar de Fluminense, que juega bastante a la contra, les favorece para sentirse cómodo con el trámite del partido manejando la pelota?

-Si, esperemos que nos ayude. Nosotros somos un equipo que nos gusta mucho la pelota, que nos gusta tocar, y que el rival te la entregue eso te facilita un poco el trabajo, pero el riesgo que tiene es que te podés venir muy arriba, sabiendo de que si no estás muy atento y alerta a las transiciones de ellos, que tienen jugadores muy rápidos arriba, podemos pagarlo caro. Hay que ser muy inteligentes, saber dónde se puede arriesgar y dónde no y a partir de ahí crear las jugadas que sean convenientes. Sabemos que por afuera ellos dejan espacios para llegar, esperemos aprovechar esas posibilidades.

-Ellos han alternado entre una línea de tres y cuatro defensores. Además, cuentan con defensas corpulentos y buenos, ¿cómo se le entra a una defensa de ese estilo?

-Lo fundamental es nosotros poder controlar la pelota y a partir de ahí generar. Creo que tenemos gente suficiente para generar fútbol, lo estamos demostrando en el campeonato, que somos un equipo que generamos muchas situaciones, no están entrando tanto como queremos pero las situaciones están. Hoy esperemos que se pueda abrir otra vez esa puerta y así obtener un buen resultado. No se liquida nada, pero llevarnos un buen resultado de acá sería importante.

-¿Vas de titular?

-Esperemos que sí. Todavía falta si hacemos algo esta mañana, y a partir de ahí pienso que dará la charla con el equipo titular. Ayer trabajamos variado, al ‘Cacique’ no le gusta mucho, sabe que a veces no dar información es no darle ventaja al equipo rival. El fútbol es así, más ahora que hay mucha tecnología, que se puede rescatar de todos los equipos lo que sea. Cuidamos esos detalles que a veces pueden definir mucho.

-¿Físicamente estás bien? ¿Terminaste muy cansado el clásico?

-Lo normal. Es normal terminar cansado un partido que te exige, no solo en lo físico, también en lo mental. Son partidos que te exigen mucho, como lo va a ser este. Estamos en un momento muy lindo del torneo, con expectativa de avanzar, entonces hay que tener mucha concentración y eso te lleva a un desgaste mental y físico.

-Volviste a jugar 90 minutos en Nacional; ¿Cómo te has sentido y cómo notás tu evolución desde tu llegada?

-Muy bien. Yo vine a jugar y a poder devolverle fútbol a mi equipo. Mis compañeros me están ayudando, me están haciendo sentir importante y eso es lo fundamental. A la hora que toque jugar responderle al equipo, al entrenador y a los compañeros. Yo por ese lado estoy tranquilo, porque pienso que estoy cumpliendo, ayudando en la función que me están pidiendo y eso es lo bueno.

-¿Y qué es lo que te está pidiendo el entrenador?

-El trabajo, la experiencia, cuidar el balón. Ya no soy el jugador rápido que era antes, entonces ahora hemos ganado un poco más en visión de juego, en acompañar a los compañeros”.