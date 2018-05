“Me reconforta el aplauso para Guzmán”

“Me da la sensación de que aquel Peñarol (el del primer tiempo ante Progreso) no era la realidad y este se asemejaba un poco más a lo que veníamos haciendo y al rendimiento que nos sacó campeones”, afirmó Ramos tras la goleada.



Fue mucho lo que se habló durante la semana sobre su futuro, pero el entrenador remarcó: “Con el consejo directivo tenemos una relación que nos lleva a hablar como personas. Siempre tuve el apoyo y por eso nosotros siempre nos dedicamos a trabajar. Ahora queda enfocarnos en los partidos del Intermedio. Vamos en busca de este torneo”.



Sobre el partido afirmó que “el equipo presionó mucho y terminó haciendo algo que habíamos hablado, que era el jugar la pelota por adelante de los defensas y no por el aire. Por ahí llegaron algunos de los goles y una vez que hicimos una buena cantidad de goles el equipo se dedicó a tener la pelota”.



El entrenador destacó la tarea de Guzmán Pereira sobre el que declaró que “viene demostrando un buen nivel hace seis o siete partidos. Me reconforta el aplauso que recibió de la gente”.



Peñarol perderá a Varela y al “Cebolla” por la selección aunque Ramos afirmó: “nos pasa lo que ya nos había sucedido en las anteriores ocasiones, con la diferencia que no tenemos a Corujo para suplantar a Varela. Giovani (González) puede jugar de lateral, lo vamos a solucionar”.