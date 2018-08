"No me quiero meter más en un tema que no me compete"

Arturo Del Campo salió ayer a los medios a aclarar cómo fue que le llegaron los audios y por qué se los hizo escuchar a Valdez. El expresidente de Danubio y candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se vio obligado a hacerlo dado que ya se mencionaba su nombre en el asunto.

Del Campo explicó que le llegaron los audios cuando estaba en una reunión con “gente del fútbol” y que él consultó a un catedrático de derecho sobre el contenido de los mismos a ver si debía hacer una denuncia penal. Y que el profesional no lo consideró importante, pero le sugirió que se los llevara a un abogado penal y le recomendó al presidente de Peñarol, Jorge Barrera, por estar en el ambiente del fútbol. Y Del Campo, lo hizo. Así lo relató el candidato en el programa “A Fondo” de la 1010. Y también en “Derechos Exclusivos” de CX26. “Barrera me dijo que no tenía ninguna connotación penal y que no le parecía nada grave. Y me aconsejó que si era amigo de Wilmar (Valdez) hablara con él, que lo hiciera por derecha. Fui a hablar con Wilmar, quien no se sorprendió porque ya estaba en conocimiento de los audios, y dijo que sabía quien estaba detrás del tema”, contó Del Campo, quien agregó que salió de la entrevista con Valdez sin ningún indicio de que tuviera intención de renunciar a su reelección. Aseguró que Valdez le restó importancia al asunto.

Es más, el ayer renunciante a la candidatura le agradeció al exdirigente danubiano su actitud leal dado que bien podía haber optado por entregarle los audios a los medios de comunicación.

Hoy Del Campo está convencido que el que le hizo llegar los audios, a sólo seis días de la elección en la AUF, lo utilizó, que le tendió una trampa y lo metió en un problema. “Parece que quisieron dejarme mal parado”, dijo.

“El audio que yo escuché no tenía que ver con personas del gobierno. Recurrí a los profesionales porque quería estar tranquilo con lo que debía hacer. Hice lo que pienso que había que hacer. Y ellos me dijeron que no ameritaba hacer nada. Más que hablar con Wilmar. No me quiero meter más en un tema que no me compete y donde creo que fui utilizado”, insistió Del Campo, quien reconoció que todo lo sucedido le hace tener menos ganas de presentarse a las elecciones. Contó, a su vez, que Valdez le dijo que el fútbol era un asco y que le recomendó que no se metiera.