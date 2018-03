"El punto no sirve. Tuvimos la chance y la tenencia de pelota, pero fue un partido raro donde por ahí se dio muy luchado. También fue más hablado que jugado, pero la verdad encontramos el gol en la primera del 'Chorri' y el de ellos es una distracción nuestra", manifestó el entrenador aurinegro tras el partido.



De todas maneras afirmó: "Sabíamos que por característica el partido iba a ser así. Intentamos ser profundos y de buscar a 'Maxi' Rodríguez. No tuvo mucha posibilidad de entrar y jugó lejos del área".



Respecto a su expulsión expresó: "Le dije al árbitro que había muchas faltas de Rea y decidió echarme. Me queda la bronca por el gol y por lo que pasó conmigo".



En relación a lo que se viene, agregó: "Hay que seguir trabajando y recuperar jugadores. Y además encarar el partido que viene con la tarea exclusiva de ganar el partido".