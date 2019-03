Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo sé que es un día especial para todos y estoy muy feliz y eso es lo mas importante. Feliz de volver a casa. Lo que quiero es otra vez trabajar y poner el club donde debe estar", comenzó diciendo "Zizou".

"Las sensaciones son muy buenas. Tampoco me he ido muy lejos porque vivo aquí, pero estoy muy contento de volver a trabajar con este gran club y con esta plantilla", agregó.

"Me fui porque lo necesitaba, ahora el club me necesita a mi. Me llamó el presidente y como quiero mucho al presidente y al club aquí estoy. Lo más importante es que después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar", se sinceró el entrenador.

"Es una responsabilidad grande porque todos los jugadores y la gente quiere mucho a este club y yo soy uno más. Me gusta el fútbol, jugué con este escudo y con esta camiseta. Gané muchas cosas, pero soy uno más del club. No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco me olvido de las cosas que hice mal", expresó.

"Cosas vamos a cambiar. Cosas tenemos que cambiar para aproximarnos. Lo importante es que volví y que vamos a tener tiempo para hablar con el presidente y los jugadores para ver en qué mejorar. Lo que queremos es acabar estos once partidos que nos quedan", manifestó Zidane.