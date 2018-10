Un muy motivado Gustavo Matosas se hizo presente en la conferencia de prensa donde fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Costa Rica por los próximos cuatro años.

El uruguayo fue destacado por sus anteriores trabajos, sobre todo los de México por la cercanía con el país tico y porque logró cosas muy importantes, entre ellas dos Ligas de México con el León y una Liga de Campeones de Concacaf con el América, también azteca.

Lo que dejó en claro Matosas es que tiene mucha esperanza en este proyecto y que más allá de que utilizará a los jugadores de Costa Rica que están en el exterior, también buscará convocar a los de la liga local.

Sobre esto, Matosas expresó: "Hay temas que hay que definir con la selección y los clubes, pero quiero hacer microciclo con los que juegan acá. Estoy seguro que me van a ver mucho por los estadios porque desde ninguna televisión se ve tan bien como yendo al estadio y es lo que voy a hacer".

Está claro que el gran objetivo de Matosas, asumiendo como entrenador de Costa Rica, es llevar al equipo centroamericano a la próxima Copa del Mundo y también un buen papel en la Copa de Oro. "Mi exigencia es ganar todos los partidos", afirmó Matosas y agregó: "Antes de firmar el contrato fui a ver el Centro de Entrenamiento y lo cierto es que hay una buena disposición de todos".

"Me motivaron muchas cosas de Costa Rica, sobre todo el proyecto deportivo. La comodidad para trabajar y la pasión que hay me sorprendieron y me llamaron la atención. Hay una pasión que te empuja y es el apoyo que se necesita para que el equipo gane. Que sea una selección que da estabilidad motiva muchísimo", aseveró el entrenador.

Sobre su proyecto sentenció: "Tengo ideas en la cabeza a las que le voy a dar forma. Por más que uno tenga una idea táctica hay que ver el tipo de jugador que vamos a tener. Quiero ser claro y que todos puedan entender mi idea de jugar".

Para cerrar, demostró confianza y dejó un mensaje para todos los jugadores: "El jugador tico es bueno por naturaleza, tiene muchas virtudes físicas. Les mando un mensaje a todos los jugadores: adelante porque los voy a ver a todos".