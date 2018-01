"Me gustaría volver a Uruguay, me gustaría volver a Nacional"

Rodrigo Amaral tuvo un año con poco fútbol entre su salida de Nacional y la llegada a Racing, donde fue bajado a la Tercera y ahora no es tenido en cuenta por el "Chacho" Coudet. En diálogo con 100% Deporte de Sport 890 habló de su futuro.

Su situación en Racing.

"Me llamó Milito y me dijo que no me tenían en cuenta. Lo recibí bien, no tenía drama. Ahora estoy esperando una buena salida para jugar, para demostrar lo que sé hacer. En un primer momento la tomé mal porque estaba con ganas de arrancar la pretemporada, hacerlo bien y ponerme bien físicamente, pero no se dio. Ahora voy a seguir poniéndome bien físicamente para arrancar 2018 en un club nuevo y arrancar a jugar".

Se va a otro club.

"Por ahora se ha hablado de préstamo, de rescindir nada. No hablé nada, por ahora estoy poniéndome a punto y haciendo la pretemporada. Necesito jugar y meter muchos minutos".

Volver a Uruguay, prefiriendo a Nacional.

"Evalué, lo estoy pensando; me gustaría volver a Uruguay. También me gustaría volver a Nacional por una revancha. Sé que salí mal pero todavía nadie me llamó. Sino buscaré otro cuadro que juegue copa y pueda agarrar minutos. Me arrepiento de salir de Nacional, ahora a levantar la cabeza. Le agradezco a la gente de Nacional por los mensajes; si Nacional me abre las puertas, estoy a disposición".

Su conocimiento con el "Cacique".

"Jugué en Tercera muchos partidos con el 'Cacique', tremendo técnico, le va a hacer bien a Nacional".

El interés recibido por Fonseca.

"Me dijo que todavía no tiene novedades, pero cuando las tenga me llamaba".

Mejor físicamente.

"En Racing trabajaba todos los días doble horario, ahora lo sigo haciendo y en lo físico estoy mucho mejor y me siento mejor adentro de la cancha".

Más maduro.

"Fue una experiencia. Con una beba te cambia la vida, como persona maduré mucho y estamos formando la familia que queríamos".

La bienvenida de Arévalo Ríos.

Desde que llegué el primer día, el 'Cacha' me mandó un mensaje, me puso que tenía todo el apoyo de él en lo que necesitara y ahora sigue siendo lo mismo, me ayudó mucho desde que estoy acá.