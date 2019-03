“No me gusta”: comentarios en el continente por la transmisión de Facebook

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Facebook llevará la Conmebol Libertadores a cada rincón de Sudamérica para el ciclo 2019-2022!”, anunció hace poco el organismo rector del fútbol sudamericano a través de Twitter. No es una noticia como para que los aficionados anoten “Me gusta”, como suele hacerse en esta red social.

La primera experiencia de emisiones por Facebook recogió quejas generalizadas en el continente. La calidad de las imágenes de los encuentros Liga de Quito-Peñarol, La Guaira-Atlético Nacional y Huracán-Cruzeiro dejó mucho que desear.

Para algunos usuarios resultó imposible ver el partido, porque se les entrecortó tanto la señal que prefirieron seguirlo por radio. A algunos incluso la transmisión se les cortó y no consiguieron volver a conectarse.

Y quienes pudieron verlo tuvieron que soportar emojis apareciendo entre los jugadores y una encuesta que ocupaba buena parte de la pantalla.



Quienes lograron enganchar sus computadoras a un cable de internet para recibir la señal y luego a otro HDMI para conectar con la televisión, fueron quienes tuvieron mejores resultados.

Los medios uruguayos publicaron informaciones sobre el malestar de los aficionados por las dificultades para seguir el debut de Peñarol en la Copa. Idénticos comentarios se realizaron en Argentina (“En Twitter destrozaron a Facebook por la mala calidad en la transmisión de Huracán-Cruzeiro por la Copa Libertadores”, tituló TN) , así como en Colombia, con el encuentro de Nacional de Medellín. El diario El Tiempo señaló: “Otros hinchas se quejaron de la decisión, no por la calidad de la transmisión sino porque muchas personas en el país, sobre todo la gente mayor, no tienen redes sociales, ni las posibilidades de conexión a internet, por lo cual no pudieron ver el partido”.

El director comercial de la Conmebol, Juan Emilio Roa, afirmó esta semana que retransmitir algunos de los partidos de la Libertadores de manera exclusiva por Facebook permitirá que la máxima competición continental llegue a “400 millones de personas”. ¿Y cuántos podrán verla sin problemas?

Solo por Facebook



En esta primera etapa, Facebook emitirá 46 partidos de la Libertadores, 27 de los cuales serán exclusivos de la red social.

Experiencia “diferente”



Facebook presenta sus emisiones como “una experiencia diferente”, ya que los seguidores “podrán interactuar” durante los partidos.