“Me voy con bronca porque lo tuvimos”

Alexander Medina no se fue conforme con el resultado y fue categórico a la hora de realizar declaraciones a los medios uruguayos que estuvieron presentes en Cuzco.



“Nos vamos con un punto, pero estoy convencido que merecíamos algo más. Tuvimos las situaciones de gol más claras y hasta el final contamos con la posibilidad de ganarlo; generamos opciones más claras que el rival y salió un buen partido”, analizó el DT tricolor, quien explicó por qué puso un 4-3-2-1 (que por momentos era un 4-1-4-1) como sistema táctico, con la presencia de Arismendi como volante tapón y de Barcia como volante externo más adelantado por derecha, junto a De Pena por el sector izquierdo. “Vimos que Real Garcilaso tenía dificultades en el inicio del juego, que se basaba mucho en Ramúa y por ello tratamos de controlarlo con tres internos (Arismendi, Oliva, Aguiar) para que no le dejaran hacer mucho. Con De Pena y Barcia buscamos controlar a los laterales. El equipo me gustó muchísimo”.



El “Cacique” agregó que “el rival generó algún centro, tuvo la pelota, pero no creó demasiado juego. Era lógico que en el complemento retrocediéramos un poco; jugamos a una altura muy grande, pero el partido estuvo controlado en todo momento. Ellos tuvieron solo remates a distancia y centros. La verdad es que me voy con bronca por no haber ganado, porque lo tuvimos”.



Medina puso a Arismendi como volante tapón por primera vez a nivel oficial y le respondió, al igual que el argentino Erramuspe en la zaga. A su vez, Barcia hizo el trabajo que el técnico le pidió y Nacional tuvo argumentos para quedarse con los tres puntos.