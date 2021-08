Mbappé y Cristiano Ronaldo animan los últimos días del mercado de pases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo... Dos pesos pesados que podrían tener protagonismo en el mercado de pases, a menos de una semana de su clausura. De París a Madrid, de Turín a Manchester, el fútbol del Viejo Continente mira con expectativa los últimos movimientos del mercado.

Después de una temporada y media perturbada por la pandemia de coronavirus, este mercado marca una suerte de normalidad, sobre todo entre los clubes más ricos, dispuestos a llevar la mano al bolsillo.

Así, dos de los diez mayores traspasos de la historia fueron realizados en agosto; el Chelsea por Romelu Lukaku (115 millones de euros/135 millones de dólares) y el Manchester City por Jack Grealish (117 millones de euros/137,7 millones de dólares).



Pero quizá lo mejor está por llegar, en unos últimos días que se anuncian intensos, hasta la medianoche del 31 de agosto.



"El PSG quiere 220 millones de euros" (259 millones de dólares), escribe el AS en una portada que ofrece un nuevo capítulo del culebrón Mbappé.

El montante, evocado en Francia por Le Parisien, recuerda los 222 millones de euros gastados en 2017 por el PSG para pagar la cláusula de rescisión de Neymar, entonces en el FC Barcelona, un récord mundial.

El Real Madrid también parece dispuesto a romper la hucha para hacerse con el delantero de 22 años.



De momento, Mbappé rechaza prolongar su vinculación con el club de la capital francesa, donde le queda un año de contrato.



"Guerra sucia"

El miércoles, el director deportivo del PSG Leonardo evocó por primera vez la hipótesis de una marcha del goleador. El periódico L'Equipe se pregunta en portada este jueves: "¿El París resignado?".



Si el jugador "quiere irse no lo retendremos, pero se irá o se quedará con nuestras condiciones", lanzó el brasileño.



El PSG rechazó una primera oferta del conjunto madrileño de 160 millones de euros, considerada "insuficiente" por Leonardo.



"No podemos vender a un jugador a menos de lo que pagamos por él cuando tenía 18 años", es decir 180 millones de euros, asegura Leonardo.



La pelota está de nuevo en el tejado del Santiago Bernabéu. Es "una guerra sucia por Mbappé", estima el periódico catalán Sport. "El PSG no lo va a poner nada fácil", insiste Marca.



Si Mbappé se va, el PSG deberá plantearse la cuestión de su sucesor. ¿Erling Haaland? El nombre del noruego de 21 años es apuntado por L'Equipe y Le Parisien.



Pero el Borussia Dortmund tampoco está dispuesto a vender. El inglés Harry Kane sería otro candidato, pero el jugador del Tottenham parece ahora más proclive a seguir en Londres.



Queda un nombre: Cristiano Ronaldo. Es astro portugués con cinco Balones de Oro estaría decidido a salir de la Juventus, con la que tiene contrato hasta 2022.