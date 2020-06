La mayoría de los clubes retrasaría el regreso a los entrenamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien la reunión que lo presidentes de las instituciones mantendrán hoy a las 19:30 horas en la sede de Daecpu será clave para saber si retrasa la fecha del regreso a los entrenamientos, la mayoría de los clubes estaría dispuesta a hacerlo. Al menos esa sería la postura con que irán al encuentro, según se lo confirmaron a Ovación varios de los dirigentes consultados al respecto.

Es que la decisión de las autoridades de que el fútbol no vuelva hasta el 15 de agosto, o al menos que esa sea la máxima fecha tentativa, sorprendió a los dirigentes. Sobre todo porque ya tenían todo previsto para que la primera fase del protocolo, en la que los futbolistas retornarán a los clubes, comenzara el próximo lunes 15.

Pero si el reinicio del Torneo Apertura será recién el 15 de agosto, los entrenamientos no regresarían hasta el 1° de julio, o sea 45 días antes, 15 días para cada fase, tal cual se había indicado. Obviamente, lo económico es lo que más pesa en la opinión de los directivos, pues si la competencia no comienza hasta el 15 de agosto no estarían dispuestos a sacar a los futbolistas y funcionarios del Seguro de Paro 15 días antes. Lo harían recién el 1° de julio.

El presidente de Defensor Sporting aseguró que aun no tienen una postura tomada, que se reunirán mañana miércoles tras el encuentro de hoy en Daecpu, pero reconoció que los clubes "están boqueando". Similar es el pensamiento de Álvaro Chijane, de Fénix. quien admitió que si el Apertura arranca el 15 de agosto, seguramente se cambie la fecha de inicio para el 1° de julio por un tea económico. Y lo mismo opina Nacional.

Algo parecido piensa Danubio, que sin embargo quiere escuchar primero lo que se diga esta noche. Lo mismo que Wanderers.

Plaza Colonia no estara presente esta noche en la reunion de presidentes y decidirá entre mañana y pasado si continua con la programación de volver a entrenar el próximo lunes y hace un esfuerzo porque los futbolistas "no aguantan más", como dijo Carlos Manta o si atrasa el regreso. pero no se regirá por la decisión que se tome hoy en Daecpu.