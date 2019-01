Para Maynor "sería una buena opción"

Maynor Figueroa no lo dudó un instante al ser consultado sobre un posible arribo a Peñarol: “Sería una buena opción porque quiero jugar en una liga competitiva”. Y teniendo en cuenta que Peñarol se juega la Supercopa Uruguaya, la búsqueda del tricampeonato y la Copa Libertadores, el zaguero podría verse atraído con la posibilidad de arribar a Uruguay.

El zaguero hondureño habló con Televicentro de su país y si bien no aceptó que arribará a Peñarol, tampoco lo negó. De hecho le preguntaron si había tenido contactos y afirmó que: “No tuve de manera directa, pero sí mi agente me comunicó que había tenido un acercamiento, pero todavía no hay nada confirmado”.

Lo que sí tiene claro Figueroa es que no se le cruza por la cabeza el retiro de la actividad. Con 35 años, sigue siendo el actual capitán de la selección de Honduras y uno de los mejores representantes del fútbol hondureño de los últimos años.

“Terminé contrato con el Dallas y reestructuraron mucho el equipo, apostaron a jugadores jóvenes y por eso no renové, pero estoy agradecido con la oportunidad que me dieron”, aseguró Figueroa que podría llegar como jugador libre, una característica que seduce mucho a Peñarol.

Cabe recordar que Figueroa sumó experiencias muy importantes en su carrera ya que, por ejemplo, jugó siete años en la Premier League de Inglaterra (entre el Wigan y el Hull City) y además disputó cinco Copas de Oro, dos Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y dos Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012) con la selección de Honduras donde es un jugador histórico.

Lo cierto es que Peñarol sigue en la búsqueda del remplazo de Carlos Rodríguez y si bien no está confirmado, Maynor Figueroa suena como una buena posibilidad por varios motivos. La experiencia, que llega como jugador libre y la chance de que además de jugar como zaguero izquierdo puede hacerlo como lateral por esa banda son aspectos que pueden sumar.

Contratar jugadores hondureños no sería una nueva experiencia para Peñarol que en su momento contó con Edgar Álvarez, Iván Guerrero, Danilo Turcios y Junior Izaguirre en los primeros años del siglo.