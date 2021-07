Maximiliano Silvera, el capitán y goleador infalible que siempre aparece

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras un promisorio regreso a Primera División con una victoria 3-1 sobre River Plate y un tanto de Maximiliano Silvera, Cerrito comenzó a ilusionarse, pero luego llegó la irregularidad: cuatro partidos sin victorias estancaron el nivel del equipo, que en esos encuentros marcó solo dos goles.

Sin embargo, los referentes suelen sobreponerse a la adversidad. Silvera anotó un hat-trick en la fecha seis y el auriverde volvió a sumar de a tres. “Ojalá se pudiera convertir en todos los partidos, pero sabemos que no es así y hay que mantener la calma”, expresa un capitán joven que tiene la templanza de un líder.

Luego Cerrito venció 1-0 a Boston River en la séptima fecha y parecía ir por buen camino, pero tras ello sufrieron tres derrotas consecutivas. Nuevamente, la calma la trajo Silvera. Le dio la victoria a su equipo con un doblete ante Torque y los dirigidos por Roland Marcenaro volvieron a sumar. “Hemos sido un cuadro irregular en este campeonato, sabemos que es muy difícil la Primera División y que esto iba a pasar”, acotó Silvera, quien de todas formas cree que merecieron haber sumado algún punto más. “Ningún equipo nos ha logrado superar en todo el partido, sino que han sido parejos. Es más, hemos perdido o empatado partidos en los que fuimos superiores”, añadió Maxi.

Infalible. El rendimiento del equipo puede variar, pero su cuota de gol no entiende de escasez. Con 23 años, el capitán auriverde suma ocho goles en 11 partidos y una conversión cada 121 minutos de juego. “Estoy orgulloso de ser la referencia en el ataque y espero seguir así”, afirmó.

En mayo, Silvera charló con Ovación y descartó que en su equipo existiera la “Silveradependencia”, porque los grandes capitanes piensan primero en el equipo. Pero las estadísticas hablan por sí solas: Maxi le ha dado a Cerrito nueve de los 14 puntos que suma en el torneo (con su triplete ante Fénix, gol ante Boston y doblete ante los Ciudadanos).



“Los números dicen eso y es tal cual, pero el equipo labura para que Cerrito gane y no para que Maxi Silvera haga los goles”, subrayó el delantero, quien luego destacó que tanto él como sus compañeros están conformes por su desempeño y por verlo compitiendo con grandes artilleros de otros equipos.

“Me ha tocado y asumo esa responsabilidad, no es poca cosa ser capitán y goleador del equipo, hay que tenerlo en cuenta, pero también trabajar a la par de todo el grupo”, resaltó el goleador.



También remarcó la entrega del equipo: “Hay que seguir trabajando con mesura y no ponerse como locos cuando los resultados no se dan. Sabemos que este equipo, cuando sale a cada partido, deja todo, independientemente del resultado”, dijo Silvera.

El presente del delantero de Cerrito es el fruto de mucho trabajo, pero él también toma como referencia a goleadores de talla mundial. “Soy de mirar videos de Luis Suárez, de Rafael Santos Borré, que son de similares características. Miro los desmarques, los movimientos de Suárez y cómo define”, comentó.

Un sueño. Habló además de uno de sus máximos objetivos: representar al país. “El sueño de jugar en la selección lo tiene todo jugador. En este caso estoy pasando por un buen momento, rindiendo de buena manera en mi primer año en la Divisional A y creo que lo venimos haciendo muy bien”, enfatizó Silvera.



Maxi consideró que el objetivo de ponerse la Celeste no es inalcanzable, pero que “hay que soñar y trabajar día a día para que esto suceda”.



Cómo hace Silvera para destacar en un club con rendimiento irregular

Cuando Cerrito comenzó a tomar su mejor forma con dos victorias al hilo (Fénix y Boston River) en la fecha seis y siete, llegaron tres derrotas consecutivas (Wanderers, Rentistas y Peñarol). A pesar de que el delantero depende, en parte, de la producción de juego de todo el equipo, Maximiliano Silvera no se ha visto influenciado por la irregularidad del auriverde: “Hay que seguir trabajando, tener claras las cosas, no me puedo poner mal ni enojarme porque no salgan los goles, sino que hay que tratar de generar chances de gol y, en las pocas o muchas que tenga en cada partido, tratar de convertir lo máximo que se pueda”, acotó el goleador.