"Maxi" se queda en el club: casi un hecho

Maximiliano Rodríguez está muy cerca de llegar a un acuerdo con Peñarol para quedarse un año más en el club. Y los hinchas auriengros están felices porque el rosarino no tardó en meterse en el corazón de los “manyas” cuando llegó a mediados de 2017. Lo hizo con su curriculum al hombro. Después de todo haber jugado diez temporadas en Europa, y trece años en la selección argentina donde disputó tres mundiales, no es para cualquiera. Pero además, su calidad humana no tardó en ser apreciada por los hinchas.



“Maxi” estaba en la duda entre seguir en Peñarol, donde en el último semestre no jugó tanto como esperaba, pero se siente muy a gusto. O regresar a su Rosario natal para retirarse en Newell’s, el único equipo al que defendió en su país, a pesar de que lo llamaron muchas veces los clubes grandes, y donde siempre dijo que quería colgar los botines. Sobre todo, teniendo en cuenta que está a pocos días de cumplir los 38 años.



Pero la reunión que mantuvo con el presidente Jorge Barrera, prácticamente lo decidió. Ambos coincidieron en ir por la gloria. Y es muy probable que siga en Peñarol y se quede en Montevideo, en una ciudad que le sienta muy bien a él ya su familia.



Cuando llegó sabía que se iba a tener que adaptar a un fútbol complicado, muy físico y de mucha marca como el uruguayo. Tendría que acostumbrarse y lo hizo. Pero sobre todo pudo cumplir su objetivo que era salir campeón con un equipo grande de Uruguay. Y lo consiguió dos veces.



La “Fiera” ya ganó dos campeonatos uruguayos en Peñarol y de la misma manera: remontando en la tabla desde atrás. Pero además gravitó en momentos importantes. Le marcó un gol a Nacional para ganar la primera Supercopa de la historia el año pasado. Además, en los dos últimos clásicos entró desde el banco con su equipo perdiendo y uno terminó empatado y el otro con victoria aurinegra.



Y marcó el agónico gol a Progreso en el Campeón del Siglo para que Peñarol fuera campeón del Clausura y se encaminara así al bicampeonato. Un gol que recién llegó a los 90’ tras gran actuación del arquero de los “gauchos” Sebastián Fuentes.

En la temporada 2018 "Maxi" jugó 21 partidos como titular e ingresó en otros siete desde el banco. Anotó 8 goles.



Las renovaciones de “Maxi” y de Viatri eran prioridad para Diego López. No parecía fácil pues sus salarios son de los más altos del plantel. Rodríguez habló telefónicamente con el técnico y es casi un hecho que sigue.

​

juveniles De este lado del charco Cuando llegó a Peñarol a mediados del año pasado, casi no conocía Uruguay. Sólo había venido a jugar con la selección albiceleste. Pero le encantó la tranquilidad de Montevideo y Punta del Este.

A punto de cumplir los 38 años aún no ha decidido lo que hará luego de que cuelgue los zapatos, pero le gustaría trabajar con juveniles. Para formarlos y que se puedan recuperar los valores que se han perdido en el fútbol.