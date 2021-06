Maxi Gómez: un test positivo y el periplo para quedar habilitado para el debut de Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras un largo periplo y varios trámites Maximiliano Gómez está habilitado para jugar ante Argentina esta noche en el debut de Uruguay en la Copa América. El delantero, ya recuperado de COVID-19, recibió la autorización de Conmebol tras someterse a algunos chequeos que confirmaron que superó la enfermedad.

El jugador de Valencia contrajo coronavirus a fines de mayo y se perdió la doble fecha de Eliminatorias. Tras cursar la enfermedad de forma asintomática, el jugador recibió el alta médica el 10 de junio y viajó a Uruguay para sumarse al plantel.

El primer problema surgió el lunes 14, cuando el delantero se hizo un test PCR y dio positivo. Algunas personas recuperadas continúan dando positivo al someterse a un test PCR a pesar de haber pasado la enfermedad. Una de las posibilidades es que puede deberse a que se detectan restos pequeños del virus en las vías respiratorias pero que no es contagioso.



Tras este PCR se le realizó un test de antígeno para detectar el virus activo que tuvo resultado negativo.



El gobierno de Brasil no permite ingresar al país si un viajero no presenta un test PCR con resultado negativo, por lo que Maxi Gómez no estaba autorizado, pero por situaciones como esta emitieron un decreto que rige durante la Copa América que permite el ingreso si se presentan dos tests positivos con diferencia de 14 días y un test de antígeno con resultado negativo.

Maxi Gómez recibió la autorización para volar junto al plantel pero a su llegada a Brasil debía quedar aislado y esperar un control de las autoridades sanitarias federales. En la mañana del jueves 17 se presentaron en el hotel, revisaron la documentación y le realizaron un nuevo test de antígeno. Tras obtener un nuevo resultado negativo, Maxi Gómez se pudo reintegrar al plantel y cumplir las actividades con normalidad.



Tras esto el jugador participó del último entrenamiento pero todavía quedaba un problema más. Conmebol exige que los jugadores deben presentar un test PCR negativo hasta 24 horas antes del partido para quedar habilitados.



Gastón Tealdi llevó adelante gestiones ante Conmebol para que el jugador quede habilitado aún sin tener un PCR negativo. Desde la Confederación pidieron a la AUF un certificado de parte del médico de la selección que exprese que el jugador se encuentra en condiciones de disputar la copa.



Tras realizar ese certificado y a última hora del jueves el delantero de Valencia quedó habilitado y está a la orden del maestro Tabárez para el debut.